Медики рассказали, как чеснок влияет на сердце

Чеснок - это не панацея от болезней.О пользе чеснока, наверное, слышали все. В первую очередь о нем вспоминают когда нужно поддержать здоровье - как сейчас, когда наступили холодные дни или во время эпидемии гриппа.Ведь чеснок обладает непревзойденными противовирусными свойствами.Целебные вещества - фитонциды - содержащиеся в нем, помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин - особое соединение, которое образуется при измельчении чесночных зубчиков. Он не только убивает возбудителей болезней, но и оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает иммунитет.Кроме того, чеснок содержит витамины и минералы. Вам будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа - красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма.Чтобы сохранить максимум полезных веществ в чеснока, добавляйте его в блюда в конце приготовления.Чеснок считается биоактивного добавкой через вещества, которые входят в его состав. В этом заключается его пользу, так и вред.О вреде чеснока много знают только то, что после него остается неприятный запах. Однако это далеко не единственная жаль, что этот продукт может нанести организму.При некоторых болезнях чеснок употреблять не рекомендуется: заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, 12-перстной кишки, язвенная болезнь желудка и гастрит.Так же чеснок не рекомендуется при беременности.Но учтите, что чеснок - это не панацея от болезней. Он отличным подспорьем в борьбе с заболеваниями и просто очень полезным продуктом.