Медики рассказали, как чеснок влияет на сердце
О пользе чеснока, наверное, слышали все. В первую очередь о нем вспоминают когда нужно поддержать здоровье - как сейчас, когда наступили холодные дни или во время эпидемии гриппа.
Ведь чеснок обладает непревзойденными противовирусными свойствами.
Целебные вещества - фитонциды - содержащиеся в нем, помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин - особое соединение, которое образуется при измельчении чесночных зубчиков. Он не только убивает возбудителей болезней, но и оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает иммунитет.
Кроме того, чеснок содержит витамины и минералы. Вам будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа - красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма.
Чтобы сохранить максимум полезных веществ в чеснока, добавляйте его в блюда в конце приготовления.
Чеснок считается биоактивного добавкой через вещества, которые входят в его состав. В этом заключается его пользу, так и вред.
О вреде чеснока много знают только то, что после него остается неприятный запах. Однако это далеко не единственная жаль, что этот продукт может нанести организму.
При некоторых болезнях чеснок употреблять не рекомендуется: заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, 12-перстной кишки, язвенная болезнь желудка и гастрит.
Так же чеснок не рекомендуется при беременности.
Но учтите, что чеснок - это не панацея от болезней. Он отличным подспорьем в борьбе с заболеваниями и просто очень полезным продуктом.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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