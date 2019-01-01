Названы напитки, нормализующие артериальное давление

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Эти напитки особенно полезны для гипертоников.По словам специалистов, многие люди даже не догадываются, что у них есть проблемы с артериальным давлением, не имея на вооружении соответствующего прибора.Гипертония же может привести к тому, что стенки сосудов не выдерживают мощного потока крови и лопаются, в результате чего у больных происходит кровоизлияние. Контролировать процесс можно, следя за питанием, ограничив потребление соли, но есть и мощные напитки, способные контролировать показатели 110-130 / 70-80 мм рт. ст., в зависимости от возраста.Исследования, проводимые Университетом королевы Марии, Лондон, и финансируются британским Фондом сердца (BHF), включали в себя изучение медицинских данных 64 добровольцев, которые пили чашку свекольного сока в день. Как выяснилось, участники, которые потребляли напиток по 150 мл, не имели признаков гипертонии. Эффект вызван высокими показателями содержания нитратов, которые в больших количествах содержатся как в свекле, так и других листовых зеленых овощах. Отмечается, что речь идет о свежевыжатом соке.Гранатовый сок уже давно связан с регулированием артериального давления, подтвердили и результаты последних наблюдений. Плод действует как ингибитор АПФ, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и открываться, снижая кровяное давление.Чай из гибискуса также хорошо справляется с поставленной задачей. Все благодаря его антиоксидантным и противовоспалительным воздействием на стенки кровеносных сосудов, улучшая их эластичность. Напиток имеет и мочегонное действие, выводя лишнюю жидкость из организма и регулируя содержание К и Na.