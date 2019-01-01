Врачи подсказали, какой напиток может защитить от болезни Паркинсона

В нём содержатся два компонента, предохраняющие от разрушения нейроны мозга.Учёные пришли к выводу, что при лечении болезни Паркинсона хорошо помогает кофе. Если его употреблять регулярно, это ведёт к существенному снижению риска того, что у человека разовьются нейродегенеративные заболевания.Лекарством от болезни Паркинсона исследователи считают взаимодействие кофеина и эйкозанил-5-гидрокситримтамида, содержащихся в кофе. Для этого были проведены эксперименты на генно-модифицированных мышах.Они однозначно показали, что два этих выделенных из кофе вещества могут, действуя в паре, выступать в качестве лекарства при болезни Паркинсона.Мыши из группы, которым в пищу добавлялись эти компоненты, уже по прошествии шести месяцев показывали лучшие поведенческие тесты, в сравнении с такими же больными особями, которые их не получали.Самым удивительным учёные считают то, что по отдельности ни один из этих компонентов кофе никаких лекарственных свойств не проявлял. Их удивительная эффективность проявилась лишь в «дуэте».Чем это пояснить, пока является загадкой. Однако результат – налицо. При этом, по мнению исследований, в кофе есть и другие компоненты, которые в паре могут давать хороший эффект для защиты мозга от заболевания Паркинсона.