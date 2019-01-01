Медики назвали самое полезное время для сна

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Врач рассказала, какой сон самый полезный.Неполноценный беспокойный сон или бессонные ночи – настоящий бич современных людей.Слаженный график дня - главное немедикаментозное средство борьбы с бессонницей.Приучите себя вставать и ложиться спать в одно и то же время, причем самым полезным является сон с 23-00 до 01:00.«Неполноценный беспокойный сон или бессонные ночи – настоящий бич современных людей. Причин тому великое множество - сильный стресс, конфликты и беспокойные мысли, сменный график работы, длительное отсутствие отдыха, перепады температуры воздуха и смена погоды, недостаток физической активности, лишний вес и переедание перед сном, хронические болезни и многое-многое другое», - говорит врач-сомнолог. Замечено, что к бессоннице более склонны женщины, причем, чем старше человек – тем чаще он ею страдает. А самыми беспокойными периодами года являются весна и осень.Таблеток от бессонницы великое множество и, в принципе, подобрать то, что подходит именно вам, не так уж и сложно. Но не стоит забывать, что какими бы безопасными и качественными не были лекарства, - это все-таки медикаменты, которые при длительном употреблении могут вызывать зависимость, тревожность, тошноту и негативно влиять на работу внутренних органов.По словам экспертов, слаженный график дня - главное немедикаментозное средство борьбы с бессонницей. Если позволяет работа, приучите себя вставать и ложиться спать в одно и то же время. Причем не стоит забывать, что самым полезным считается сон в период с 23:00 до часу ночи, потому постарайтесь уснуть хотя бы за полчаса до этого. Не факт, что это удастся сразу, но уже через несколько дней после смены режима вы начнете чувствовать легкую сонливость при приближении времени отхода ко сну, а вскоре и вовсе начнете «вырубаться» как только ляжете в кровать.