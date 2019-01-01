Диетологи рассказали, как "сбросить" 8 кг за неделю

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Жиросжигающий суп поможет сбросить лишнее.Исключите употребление алкогольных напитков, так как это нарушает процесс устранения жира из организма. С диеты нужно сойти хотя бы за 24 часа до употребления любого алкогольного напитка. Лекарства принимать можно.Основу диеты составляет «суп, сжигающей жир», который нужно готовить каждый раз, как вы захотели поесть. Чем больше вы его съедите, тем больше килограммов сбросите.При точном соблюдении диеты за неделю вы должны сбросить от 4,5 до 8 кг. Очень важно, чтобы те продукты, которые рекомендуются диетой, вы ели именно в те дни, в которые их нужно есть. Если в течение недели вы максимально сбросили вес и потеряли 7 кг и более, нужно сделать перерыв в соблюдении диеты на 2 дня. Продолжить ее вы сможете в любое время. Суп нельзя есть вне диеты!Прибегать к семидневной диете можно так часто, как вам хочется. Если вы ее прервали, начинайте снова с первого дня.Следуйте диете столько времени, сколько будите ощущать положительную динамику в своем физическом и моральном состоянии.Рецепт сжигающего жир супа:6 средних луковиц,несколько помидоров,1 небольшой кочан капусты,2 зеленых перца,1 пучок сельдерея,2 кубика овощного бульона.Приготовление:Порежьте овощи и залейте водой. Приправьте солью, перцем и, если хотите, карри или острым соусом. Кипятите на большом огне 10 минут, затем сделайте маленький огонь и продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими.Наполните им утром термос, чтобы прихватить с собой, если в течение дня вы будите находиться вне дома.Но не следует питаться исключительно этим супом. Рацион необходимо пополнять и другими продуктами.День первый. Суп и фрукты. Вы можете, есть любые фрукты, кроме бананов. В дынях и арбузах меньше калорий, чем в большинстве других фруктов. Ешьте только суп и фрукты. В качестве питья можете использовать неподслащенный чай или кофе ( без молока ), клюквенный сок или воду ( воды – как можно больше ).День второй. Суп и овощи. Можете есть все овощи, какие хотите ( сырые, свежие или консервированные ). Допустима и листовая зелень. Ешьте все это с супом, пока не насытитесь. Держитесь подальше от сушеных бобовых, зеленого горошка и кукурузы.Во время обеда в этот день можно съесть печеную картошку с маслом. Не ешьте никаких фруктов. Пейте воду.День третий. Суп, фрукты и овощи. Ешьте суп и все овощи и фрукты, какие хотите, исключив только печеную картошку. Пейте воду.День четвертый. Суп, фрукты и овощи, включая бананы и снятое молоко. Можно съесть 3 банана и выпить так много воды, сколько получиться, параллельно с супом. Ешьте так много супа, свежих овощей и фруктов, сколько вам хочется, но бананов только 3.День пятый. Говядина и помидоры с супом. Можете съесть 300-800 г говядины или банку консервированных помидоров. Хотя бы раз в день съешьте суп.День шестой. Говядина и овощи плюс суп. Говядину и овощи ешьте досыта. Если у вас есть желание, можете съесть 2 или 3 бифштекса и все зеленые листовые овощи, какие хотите, но никакой печеной картошки. Пейте воду.День седьмой. Коричневый рис, фруктовый сок, овощи и суп. Рис можно добавить к супу, а можно к рису добавить овощи – резаные лук и помидоры, цветную капусту. Не запрещается приготовить овощи с карри. Пейте воду.К концу седьмого дня, если вы строго соблюдали диету, вы потеряете от 4,5 до 8 кг.Категорически запрещены: хлеб, алкоголь, газированные напитки. Ничего нельзя жареного или готовить с добавлением жира.Общие правила- Строго придерживайтесь рекомендаций на каждый день. Не допускайте никаких отступлений и фантазий.- Взвешивайтесь по утрам.- Ешьте суп каждый раз, как только вы начинаете испытывать голод.- Будьте осторожны с маслом – его можно употреблять только раз в неделю с печеной картошкой.- Тщательно убирайте с мяса весь жир. С птицы снимайте шкуру.