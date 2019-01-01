Медики назвали диету, которая может спровоцировать рак

Популярная среди звезд и спортсменов диета оказалась опасной для здоровья.Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне провели исследование, которое показало, что популярная кетогенная диета связана с развитием целого ряда опасных нарушений в организме, - хотя при разумном подходе она может помочь стать стройнее.Кетогенная диета пользуется особым спросом у знаменитостей и спортсменов. Этот тип питания был разработан и первоначально применялся при лечении эпилепсии у детей, но со временем получил известность как эффективный способ добиться стройности. Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким - углеводов.В рамках исследования ученые сопоставили показатели состояния микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов в нескольких групп людей. В результате специалисты пришли к выводу о том, что кетогенная низкоуглеводная диета при длительном периоде использования способствует серьезным изменениям в функционировании пищеварительной системы.По словам ученых, кетогенная диета может быть эффективной, если соблюдать ее правила течение всего определенного срока - от двух недель до месяца. В противном случае организм может и не выдержать.«Такая диета заставляет организм использовать только жиры в качестве основного источника энергии. Пищеварительная система переучивается существовать в новом формате, но в перспективе это может привести к анорексии и сбоев в работе органов «, - заявили исследователи.Согласно их данным, кетогенная диета способна вызвать критические колебания уровня глюкозы в крови, с чем могут быть связаны различные неблагоприятные процессы, будь то нарушение функций поджелудочной железы или развития серьезных заболеваний, вплоть до диабета и рака.