Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов

Технология заквашивания распространена в Европе и Азии.И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в рамках очередной подборки своих советов рассказала о пользе квашеных продуктов.По ее словам, основа благоприятного воздействия - полезные бактерии. "Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. И не только", - подчеркнула Супрун.Она позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще полезнее.Среди других полезных свойств Супрун выделила следующие:наличие пробиотиков - живых микроорганизмов, полезных для работы кишечника;изменение свойства пищи - появление новых соединений с антиоксидантными, противовоспалительными и антидепресантными свойствами;увеличение содержания питательных веществ в продуктах.Супрун напомнила, что в период года, когда ощущается нехватка овощей в рационе, можно держать в холодильнике на такой случай банку квашеной капусты - "от бабушки".