Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов

Технология заквашивания распространена в Европе и Азии.

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в рамках очередной подборки своих советов рассказала о пользе квашеных продуктов.

По ее словам, основа благоприятного воздействия - полезные бактерии. "Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. И не только", - подчеркнула Супрун.

Она позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще полезнее.

Среди других полезных свойств Супрун выделила следующие:

наличие пробиотиков - живых микроорганизмов, полезных для работы кишечника;
изменение свойства пищи - появление новых соединений с антиоксидантными, противовоспалительными и антидепресантными свойствами;
увеличение содержания питательных веществ в продуктах.

Супрун напомнила, что в период года, когда ощущается нехватка овощей в рационе, можно держать в холодильнике на такой случай банку квашеной капусты - "от бабушки".
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