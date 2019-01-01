Медики открыли новое полезное свойство кофе

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Большинство злокачественных опухолей в области шеи связывают с чрезмерным употреблением алкоголя и курения.Итальянские ученые сделали открытие, заявив, что кофе защищает от возникновения рака губы и языка.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 5139 человек, больных раком губы или языка, и 9028 здоровых людей.Проанализировав данные всех участников эксперимента, исследователи выяснили, что люди, выпивавшие пять чашечек кофе и больше, на 39% меньше рискуют заполучить злокачественную опухоль губы или языка.В группе людей, которые пили чай, защитный эффект от этих видов рака не был замечен. Также достоверно не установлено, оказывает положительный эффект кофе с кофеином или без. Ученые объясняют, что кофе содержит множество биологически активных соединений, и противораковое действие могут оказывать некоторые из них.Исследователи учли такие факторы, как употребление фруктов и овощей, наличие вредных привычек и употребление алкоголя. Связь оставалась прочной только в зависимости от количества потребляемого регулярно кофе. Хотя, большинство злокачественных опухолей в области головы и шеи связывают с чрезмерным употреблением алкоголя и курения.