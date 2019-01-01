Неспособность подняться по лестнице опасна для жизни

Можете ли вы подняться на 4 лестничных пролёта быстро и без остановок? Учёные утверждают, что это ключевой показатель, говорящий об угрозе преждевременной смерти.Возможность подниматься на 4 лестничных пролёта без остановки для того, чтобы отдохнуть, является ключевой при профилактике преждевременной смерти. Испанские ученые проверили эту теорию почти на 13 000 человек, у которых уже имелись сердечно-сосудистые заболевания, или были подозрения в их наличии. Выяснилось, что те люди, которые не могли подняться по лестнице без остановок, в три раза чаще впоследствии умирали от болезней сердца и даже в два раза чаще уходили из жизни из-за рака. Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты дают ещё одно убедительное доказательство преимуществ физических нагрузок в деле здоровья и продолжительности жизни.Участников исследования просили ходить пешком или бежать на беговой дорожке, постепенно увеличивая скорость передвижения до тех пор, пока они не сталкивались с выраженным утомлением. При этих нагрузках все добровольцы были подключены к эхокардиографу, который с помощью звуковых волн создает картинки работающего сердца, включая его размер и форму. Этот аппарат используется более 30 лет в качестве признанного метода диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Эхокардиограммы также демонстрируют, насколько хорошо работают клапаны и камеры сердца.Исследователи также тщательно измеряли у участников уровень расхода энергии в метаболическом эквиваленте, по которому можно определить показатели использования кислорода, как в спокойном сидячем положении, так и при нагрузках. Впоследствии всех добровольцев разделили на две группы в зависимости от продемонстрированных ими показателей, а уже потом за ними наблюдали в течение 5 лет. За этот срок 1 253 человека умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, 670 от рака и 650 от других причин.