6 способов вылечить мигрень без лекарств

Миллионы людей ежегодно сталкиваются с головными болями и мигренями. Врачи назвали 6 натуральных способов облегчения тяжёлой боли.По статистике с мигренями сталкивается каждый седьмой житель нашей страны, ну а головные боли время от времени появляются вообще у всех. Быстрый ритм жизни, необходимость сидеть у экрана телевизора и компьютера делают мигрени более распространенными. В тяжёлых случаях у их жертв отмечается постепенная утрата зрения, возникают повышенная чувствительность к свету и звуку, тошнота и другие неприятные симптомы, которые могут длиться до 72 часов. Мигрени атакуют 20% женщин и 6% мужчин. Существует самые разные лекарства, направленные на уменьшение уровня головных болей, и вот 6 советов, выполнение которых поможет справиться с мигренью.1. Пройдите в темную комнату. Стресс является одним из основных факторов мигрени, и расслабление мышц может помочь в снятии болевых приступов. У жертв мигреней часто отмечается повышенная чувствительность к свету, поэтому расслабляться лучше в тёмной комнате.2. Внимание к кофеину. Кофеин может, как облегчить состояние при стрессовых мигренях, так и спровоцировать их. Если вы замечаете, что головные боли появляются вскоре после употребления кофе, откажитесь от этого напитка.3. Массаж. Массаж напряженных мышц помогает их расслабить, что особенно полезно при стрессовых мигренях. Вам необходимо найти человека, способного проводить нежный массаж головы, шеи и плечевых мышц.4. Холодные и горячие компрессы. Холод или тепло иногда облегчают боль и мышечное напряжение, которыми сопровождается мигрень. Вы можете принять горячий душ и самостоятельно проводить массаж головы ближе к тем зоном, откуда поступает боль. Или приложить грелку с горячей водой. В некоторых случаях работает «холодный подход» к делу, то есть душ с прохладной водой и грелка со льдом.5. Иглоукалывание. Древняя индийская практика, как показывают наблюдения, в некоторых случаях облегчает боль от стрессовой мигрени, причём довольно быстро. Пока вы сами не попробуете, вы не будете точно знать, помогает ли это вам.6. Упражнения для шеи. Специальные упражнения для шеи облегчают боль при стрессовой мигрени, вызванную длительным удерживанием головы в одном положении, как во время работы, когда мы всё время смотрим в экран. Положите ладони на затылок, постарайтесь использовать мышцы шеи, надавливая слегка затылком на ладони.