Слоуфуд против фастфуда: 5 причин перейти на «медленное питание”

Похоже, человечество уже порядком устало от постоянной спешки, движения и суеты.Мы стремимся сделать миллион дел за короткое время и на бегу забрасываем в себя пищу, особо не думая, что и как мы едим. А домашняя кулинария постепенно становится пережитком прошлого: нам проще заказать еду из ресторана или купить в магазине, чем тратить драгоценное время, стоя у плиты.Противовесом бешеному и разрушительному темпу жизни стало движение ”slow food”, или “медленная еда”. Несмотря на то, что сегодня оно популярно во всем мире, в нашей стране это явление относительно новое. В сегодняшней статье эксперты рассказали, что такое слоуфуд и почему ваш организм скажет вам спасибо за медленное питание.Во всем виноват "Макдональдс"Концепция медленной еды (слоуфуд) зародилась в 1986 году в Италии в ответ на засилье фастфуда. Неудивительно, учитывая, что итальянцы — одни из самых больших гурманов во всем мире.Все началось с открытия “Макдональдса” в Милане. Все бы ничего, но ресторан занял старинный особняк, являвший собой исторический и архитектурный памятник. Оскорбленные таким кощунством итальянцы развернули целый манифест с призывом бойкотировать нахальное заведение, а вместе с ним — и всю систему фастфуда, которая наносит вред не только здоровью человека, но и культурным традициям страны в целом.В пику фастфуду сторонники нового движения начали открывать заведения здорового питания, сохраняющие традиции национальной кухни и поддерживающие культуру традиционного застолья. Сегодня движение приобрело международные масштабы, и рестораны слоуфуда открываются по всему миру.Перейти на slow food — это простоВ основе культуры медленного питания лежит одна простая идея: неспешная еда приносит удовольствие и полезна для здоровья. А вот бешеный ритм жизни, напротив, убивает человека.Культура slow food не приемлет быстрых перекусов на ходу. Наслаждаться едой нужно медленно, в спокойной уютной атмосфере, смакуя кусочек за кусочком. Пищу следует тщательно пережевывать, стараясь ощутить все вкусовые нюансы.За стол нужно садиться только в хорошем настроении, а во время трапезы нельзя отвлекаться на смартфон, телевизор и другие посторонние дела — вы должны быть полностью поглощены процессом еды.Пищу лучше готовить самостоятельно и с любовью, неторопливо, и обязательно из качественных и натуральных продуктов. Слоуфуд призывает использовать только органическую продукцию, лучше всего фермерскую или деревенскую, так как она не наносит вреда окружающей среде и человеческому организму.Также сторонники слоуфуда считают, что продукты, выращенные в родном регионе, полезнее для здоровья, поскольку местные жители имеют к ним генетическую предрасположенность.5 причин есть медленноМедленная еда — это не только эстетично и приятно, но и очень полезно для организма. Разберемся, почему.Вы не переедаетеСтарая известная истина гласит, что чувство насыщения приходит не сразу, а примерно через 20 минут после еды. Вот почему нельзя есть быстро, на бегу: тело просто не успевает сообразить, что ему уже достаточно пищи, и в результате мы запихиваем в себя примерно на треть больше того, что требуется. А организм откладывает неизрасходованные калории про запас — отсюда и появляются лишние килограммы.Когда мы едим медленно, то начинаем получать калории еще в процессе еды — уровень глюкозы в крови повышается, мозг понимает, что организм наелся, и снижает чувство голода. При этом приходит чувство сытости, но нет ощущения тяжести. Ешьте медленно, и лишние килограммы вам не грозят.Нормализуется пищеварениеС детства мы знаем о том, что пищу нужно хорошо пережевывать. И это не пустые слова, а научно доказанный факт. Логично, что чем мельче кусочки еды, тем проще им передвигаться по пищеварительному тракту. Но дело не только в этом.Как известно, переваривание еды начинается еще во рту — благодаря слюне, содержащей пищеварительные ферменты. При тщательном пережевывании пища хорошо смачивается слюной и частично расщепляется, поэтому нагрузка на желудок и другие органы пищеварения значительно снижается. Кроме того, с хорошо измельченной пищей в желудок попадет меньше газов, а значит, вас не будет мучить вздутие живота после трапезы.Ну и, наконец, старательное пережевывание помогает получить максимум пользы от каждого кусочка. Ведь чем быстрее переваривается пища, тем больше питательных веществ из нее успеет абсорбировать организм. Кстати, медленная еда поможет решить и проблему запоров, так как застои в кишечнике образуются именно из-за пищи, не успевшей расщепиться.Еда становится вкуснееПопробуйте есть медленно, и вы убедитесь, что пища стала вкуснее. И здесь нет ничего удивительного.Во-первых, это происходит благодаря слюне. Дело в том, что во время жевания слюна расщепляет любые сложные компоненты на простые сахара, помогая вкусу пищи раскрыться. Еда становится вкуснее и слаще.Во-вторых, осознанное питание заставляет сосредоточиться на еде: полюбоваться аппетитным видом блюда, почувствовать все оттенки его вкуса и аромата, тонкие нюансы, которые вы просто не замечаете, когда едите, уставившись в смартфон или телевизор.Вы начинаете есть более здоровую пищуЕсли начать питаться медленно и вдумчиво, рано или поздно возникнет потребность выбирать более здоровую, разнообразную и натуральную еду.Дело в том, что при осознанном питании чувствительность вкусовых рецепторов обостряется, и различные добавки — красители, консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы — уже не кажутся привлекательными и только мешают ощущать истинные вкус и аромат блюда. Вы сами удивитесь, насколько равнодушными вы станете к фастфуду и другой еде, напичканной искусственными стимуляторами аппетита.Кроме того, медленное питание поможет снизить потребление соли: ведь чем чувствительнее ваши вкусовые рецепторы, тем меньше потребность досаливать блюда.Время замедляетсяПитание — это не просто поглощение калорий, а значительная часть вашей жизни. Если вы заглатываете еду, а мысленно при этом находитесь где-то в другом месте, например, на работе, время пролетает незаметно, а вы даже не успеваете понять, куда оно делось.Попробуйте есть не торопясь, вдумчиво, наслаждаясь каждым кусочком — так, словно он последний на земле. Если вам сейчас хорошо, зачем ускоряться. Куда лучше растянуть удовольствие и продлить приятный момент. Как говорится: “И пусть весь мир подождет”. Неудивительно, что во время наслаждения едой в организме начинают вырабатываться гормоны удовольствия, стресс утихает, и по телу разливается блаженное ощущение спокойствия и безопасности.Ешьте, смакуя каждый момент и каждый кусочек, и вы убедитесь, что время начало течь медленнее, а вкус жизни стал намного полнее и ярче.