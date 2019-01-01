6 напитков, которыми опасно запивать лекарства

Есть напитки, которыми нельзя запивать лекарства ни при каких обстоятельствах, - об этом заявила российский специалист, клинический фармаколог Светлана Никольская. Компоненты, входящие в состав этих напитков, влияют на процесс усвоения медикаментов: в некоторых случаях такое влияние может провоцировать далеко идущие опасные последствия.Чем опасно запивать лекарства: алкоголь. Его употребление повышает кислотность в желудке, и в результате расщепление лекарств может ускориться. Ответная реакция организма при этом может оказаться непредсказуемой. Самый тяжелый удар в таком случае приходится на печень.Чем опасно запивать лекарства: грейпфрутовый сок. Этот напиток блокирует синтез фермента CYP3A4, ответственный за всасывание лекарств в ЖКТ. Иначе говоря, сок просто делает препараты бесполезными, не действующими. Грейпфрутовый сок нейтрализует эффект контрацептивов, антигистаминных, противосудорожных, обезболивающих препаратов, лекарств для снижения холестерина, антидепрессантов.Чем опасно запивать лекарства: кофе. Данный напиток быстро выводит из организма антибиотики, что в разы снижает их эффективность. Кофе в компании с болеутоляющими – адская смесь: при таком сочетании серьезно повышается вероятность токсичного действия медикаментов, особенно опасного для печени, почек и сердца.Чем опасно запивать лекарства: чай. Вещество танин в составе чая обладает способностью связывать железо. По этой причине чай – напиток, совершенно не подходящий для запивки лекарств от железодефицитной анемии. Кроме того чай не сочетается с препаратами, назначаемыми для лечения расстройств нервной системы.Чем опасно запивать лекарства: газировка. Обилие сахара и углекислого газа в газировке вызывают брожение. При этом действие лекарств может как сильно замедляться, так и наоборот, проявляться в слишком значительной степени.Чем опасно запивать лекарства: минеральная вода. Минералка - напиток щелочной, то есть, снижающий кислотность желудочного сока. Значит, лекарства будут расщепляться медленно и частью вовсе выходить из желудка не усвоенными.