5 способов одолеть сухость в носу

Сухость в носу является такой же распространенной проблемой, как и насморк. Существует несколько эффективных методов борьбы с данным явлением, действенность которых доказана наукой.1. Вазелин. Пальцем нанесите небольшое количество вазелина на внутреннюю поверхность носа. Это не только полезно для его увлажнения, но также абсолютно безопасно для желудка, если вазелин будет попадать туда в небольших количествах. Бальзам для губ тоже может помочь. Но не используйте этот метод слишком часто или слишком долго и не наносите много вазелина. В некоторых случаях это может привести к проблемам с лёгкими.2. Увлажнители воздуха. На ночь включайте в спальне специальный увлажнитель воздуха, который полезен при сухости носа. Поместите увлажнитель в центр комнаты. Не направляйте его на мебель, потому что излишняя влажность предметов из дерева может спровоцировать рост грибка и повредить поверхности.3. Назальные спреи. Они могут применяться для увлажнения носовых проходов. Назальные спреи можно купить без всякого рецепта в аптеке. Спрей на соляном растворе помогают увлажнить нос, они также очищают носовые проходы от пыли, грязи, пыльцы и слизи.4. Влажные салфетки. Увлажняйте ткани лица с помощью воды и специальной бутылки с распылителем, используйте салфетки для того, чтобы прочистить нос. Это поможет предотвратить сухость и раздражение. Можно применять также детские салфетки, которые специально разработаны для очистки чувствительных зон кожи, не вызывая при этом избыточной сухости.5. Паровая сауна. Очень распространенное средство для домашнего использования. Пар эффективно помогает как при насморке, так и при сухости в носу. Можно использовать старую добрую ингаляцию, то есть налить в миску горячей воды, опустить над ней лицо и накрыться полотенцем. Однако в случае с паром эффект продлится очень недолго.