Лучшие продукты питания с калием для гипертоников

Для профилактики и борьбы с повышенным артериальным давлением нам требуется калий. Существуют продукты питания, которые содержат достаточно этого полезного ингредиента.

В таких фруктах, как бананы, цитрусовые и киви содержится много калия, а значит, они должны входить в рацион гипертоников. Изрядное количество калия имеется в ягодах. Если вы страдаете от повышенного давления, то фруктов в вашем рационе должно быть еще больше обычного.

Чечевица и другие бобовые содержат высокий объем калия. Особенно полезны эти продукты для беременных, столкнувшихся с преэклампсией, то есть с повышенным давлением при ожидании ребенка. Напомним, что преэклампсия представляет угрозу для жизни не только плода, но и будущей мамы.

Если вы не относитесь к вегетарианцам, то потребности в калии можно удовлетворять с помощью рыбы вроде форели, различных видов мяса, включает красное мясо и курицу, а также куриных яиц. Все эти продукты богаты калием.

Раз уж мы сказали про фрукты, то нельзя промолчать об овощах, особенно относящихся к категории зеленых листовых. Налегайте на цветную и брюссельскую капусту, петрушку и укроп, перец, а также другие овощи вроде чеснока, моркови, огурцов и помидоров.

Йогурт и молоко среди молочных продуктов - чемпионы по содержанию калия. Для предотвращения дефицита этого вещества в организме обязательно употребляйте данные продукты питания.
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Добавил penal в категорию Кардиология

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