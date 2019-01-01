Этот продукт способствует развитию деменции

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Обычно любителей солений предупреждают о повышенном риске гипертонии. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, свидетельствует: активное потребление соли способствует развитию инсультов и деменции (старческое слабоумие). Полученные учеными данные – очередное доказательство того, что кишечник определенным образом связан с нервной системой.Исследователи провели серию экспериментов с мышами, которые получали корм с большим количеством соли. Такая «диета», как смогли удостовериться специалисты, поспособствовала развитию нарушения когнитивных способностей и появлению симптомов нарушения кровообращения мозга.В частности, организм животных, которым регулярно давали соль, активизировал производство интерлейкина 17 - химического вещества, которое способствует воспалению. По словам ученых, это указывает на то, что «избыток соли провоцирует иммунную систему кишечника на формирование сигнала, влияющего на кровеносные сосуды в ключевых частях мозга».Специалисты добавили, что наблюдаемые у мышей нарушения мозговой деятельности имели место даже при отсутствии повышенного давления.«Мы допускаем, что даже если нам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием соли, повышенный риск развития инсульта и деменции все равно может сохраняться», - поделились мнением авторы работы.