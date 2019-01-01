Ученые нашли новый способ борьбы с раком

Изначально в экспериментах использовались клетки тканей мышей.Метод заключается в перепрограммировании кожных клеток в иммунные для борьбы с раком. Ученые Лундского университета в Швеции провели удачные эксперименты по превращению клеток кожи в дендритные – иммунные клетки, способные распознавать и уничтожать вирусы, бактерии и раковые опухоли.Ученые выявили новый способ превращения клеток соединительной ткани в дендритные. Для этого они использовали три белка для изменения этих клеток искусственным методом. Изначально в экспериментах использовались клетки тканей мышей, а затем уже и человеческие. Исследователи заявили, что подход к лечению каждого пациента этим способом должен быть индивидуальным, однако процесс видоизменения клеток не будет занимать более девяти дней.При лечении новым методом ученые планируют вводить эти три белка прямо в опухоль пациентов для образования дендритных клеток, которые будут уничтожать раковые клетки.Ранее исследователями уже проводились эксперименты, связанные с лечением рака при помощи дендритных клеток, однако они не увенчались успехом из-за того, что опухоли зачастую мутировали и были устойчивы к этим клеткам. Однако новый метод искусственного изменнения клеток должен решить проблему.