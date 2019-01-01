Медики объяснили, как стресс влияет на лишний вес

Важная информация для тех, кто хочет похудеть.Проблемы ожирения нередко связаны либо усугублены расстройствами сна, в частности, бессонницей, а также ежедневными стрессами и необходимостью искать выходы из сложных нервных ситуаций.«Чем меньше мы спим, тем быстрее накапливаем жир. Дело в том, что организм не успевает восстанавливать силу и пытается запастись энергией, чтобы хоть как-то это компенсировать. Кроме того, когда времени на сон мало, организму не хватает времени на то, чтобы переработать все нужные организму вещества», - предупредила врач.Важно приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время, даже если изначально это будет сложно, очень скоро организм перестроится. Ускорить засыпание поможет теплая ванна с морской солью и чай с успокаивающими травами.Стоит также научиться контролировать себя в стрессовых ситуациях. Когда человек в состоянии стресса он многие вещи делает автоматически, в том числе и жует, и потому чувства сытости он также не чувствует. Либо же, находясь в расстроенных чувствах, пытается себе поднять настроение любимым. Психологи именуют это «заеданием проблем».«Важно также отучиться заниматься самобичеванием либо обратиться за помощью к психологу. Большинство полных женщин ненавидят свое тело и считают себя некрасивыми, даже неполноценными. Накрутив себя до края, они вновь обращаются за поддержкой к любимым блюдам, зачастую сладким и высококалорийным, но в итоге становится только хуже. Это замкнутый круг, который необходимо как можно скорее разорвать», - добавила врач.