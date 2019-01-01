Названы тревожные признаки сердечной недостаточности

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О них важно помнить.Сердечная недостаточность – одно из самых распространенных нарушений в деятельности миокарда. Ее появление может стать провоцирующим фактором других, более серьезных патологий, например, инфаркта и инсульта. Проблема в том, что многие люди зачастую не понимают, что испытываемые ими недомогания – это симптомы сердечной недостаточности.Медики рассказали о том, какие сигналы организма свидетельствуют о развивающейся сердечной недостаточности.Нехватка воздуха. Если ощущение нехватки воздуха возникает в процессе привычных дел, которые раньше не создавали проблем, лучше обратиться за обследованием к кардиологу. Подобное ощущение может быть связано со снижением способности сердца прокачивать кровь – это характерный симптом сердечной недостаточности.Увеличение размера ноги. Думаете, что обувь стала тесной из-за того, что было выпито слишком много жидкости? Почему же организм от нее не избавился? Врачи предупреждают: причиной задержки жидкости в организме как раз очень часто бывают проблемы с сердцем.Странный кашель. Кашель, который «просыпается» в лежачем положении, во время ночного сна, может быть симптомом отека легких, вызванного накоплением жидкости в легких из-за недостаточной работы сердца.Усталость. В случае сердечной недостаточности миокард не может обеспечить доставку крови ко всем участкам тела – основная часть кровотока идет в главные органы, прежде всего, в мозг. Мышцы ног и рук недополучают крови, поэтому даже посильная физическая активность может вызывать сильную усталость.Пропавший аппетит. На фоне сердечной недостаточности ослабевает кровоснабжение органов пищеварительной системы. Как итог, пропадает аппетит. Также может возникать ощущение тошноты.Учащенное сердцебиение. Оно возникает из-за попыток организма компенсировать снижение способности сердца к перекачиванию крови. Обязательно обратитесь к врачу, если чувствуете, что сердце начинает колотиться, а пульс учащается, хотя увеличения физической нагрузки нет.