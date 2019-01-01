Назван напиток, быстро «убивающий» печень

Его употребление лучше свести к минимуму.Употребление этого напитка провоцирует истощение функций клеток органов и тканей в человеческом организме.Самый существенный вред организму человека наносят энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина, - об этом хаявил врач, кандидат медицинских наук Анатолий Печинка.«Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию. Энергетические напитки оказывают более агрессивное влияние на внутренние органы, чем крепкая водка», - констатировал медработник.Анатолий Печинка отметил, что любителям подобных напитков грозит возможное развитие серьезных заболеваний пищеварительной системы, сердца. Кроме того, энергетики негативно воздействуют на психическое здоровье. Но главный урон от употребления подобных напитков несет печень.«В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма», – подчеркнул врач