Медики назвали признаки дефицита кальция

Дефицит кальция очень опасен.Все знают, что детям нужно пить молоко, чтобы у них были крепкие кости. Но мало кому известно, что и взрослые, особенно женщины, должны как можно чаще употреблять молочные продукты. Врачи постоянно подчеркивают важность получения достаточного количества кальция. Но как понять, достаточно ли его у вас.По данным ВОЗ, нормой кальция в организме является 1 000 мг для всех мужчин и женщин в возрасте 19–50 лет. Женщины в возрасте старше 51 года должны ежедневно получать 1 200 мг. Это же относится к мужчинам старше 70-ти.Диеты с низким содержанием этого химического элемента заставляют организм вырабатывать гормон, известный как PTH. Чтобы хоть как-то сбалансировать снижение уровня кальция в крови, это биологически активное вещество начинает разрушать костную ткань.Если вы получаете недостаточно кальция в течение длительного периода времени, то подвергаетесь высокому риску развития остеопороза.Специалисты предлагают ознакомиться с 8 признаками и симптомами нехватки кальция в организме. Если вы обнаружили их у себя, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом!1. Судороги в ногахСнижение уровня кальция может приводить к спазму нервных окончаний. Поэтому одним из главных признаков дефицита кальция являются ночные судороги в икрах и подколенных сухожилиях.2. Покалывание или онемение рук и ногДругим проявлением спазма нервных окончаний является покалывание или онемение в руках и ногах. Таким образом организм буквально кричит вам: “Спасайте свои кости!”.3. КариесЕсли вдруг вы обнаружили, что зубы стали значительно худшего качества, это может быть сигналом низкого содержания кальция. Если организм не получает достаточное количество этого вещества из пищи, то начинает искать его в других местах, таких, как ваши зубы.4. Ломкость ногтейНаши ногти тоже содержат кальций. При дефиците этого химического элемента они становятся хрупкими и ломкими. Если вы будете есть больше молочных продуктов и зеленых овощей, то сразу заметите разницу!5. Проблемы со сномКальций способствует выработке гормона сна мелатонина, уровень которого возрастает при погружении организма в глубокий сон. Если вы перестали хорошо высыпаться, то вполне можете страдать от дефицита кальция.6. Искривление осанкиКогда кости ослабевают из-за недостатка кальция, наш организм реагирует на это искривлением осанки. У вас даже может появиться небольшой горбик! Также вы можете ощущать боль в шее и спине.7. Ухудшение памятиНекоторые неврологические симптомы, например, потеря памяти и галлюцинации, также могут являться признаком дефицита кальция.8. ПриступыКальций необходим для правильной функции нейромедиаторов и мышечных сокращений. Таким образом, дефицит этого вещества может вызвать приступы даже у здоровых людей.Если вы подозреваете у себя дефицит кальция, вряд ли вам поможет дополнительный стакан молока. Обязательно посетите врача и обсудите с ним ваши симптомы.