Назван напиток, снижающий уровень “плохого” холестерина
Медики популярно объяснили, почему нужно пить кефир. Этот продукт идеально подходит для укрепления здоровья, ведь употреблять его могут даже люди, которые не переносят молоко.
Свойство первое: кефир оздоровляет кишечник. Его употребление восстанавливает баланс полезных бактерий в кишечной микрофлоре, подавляет развитие гнилостных микроорганизмов.
Свойство второе: укрепляет кости. В кефире содержатся белок и кальций, которые делают кости крепче, а у детей содействуют их росту.
Свойство третье: снижает холестерин. Благодаря своей способности снижать высокий холестерин кефир способствует укреплению сердца, дает профилактический эффект в отношении атеросклероза.
Свойство четвертое: помогает похудеть. Кефир содержит белок и отлично утоляет голод. Улучшение состояния микрофлоры кишечника после его регулярного приема тоже сопутствует похудению.
Свойство пятое: защищает от инфекций. Один и кефирных пробиотиков, lactobacillus kefiri, не дает расти вредной бактериальной флоре бактерий, включая сальмонеллу, хеликобактер пилори и кишечную палочку. В общем кефир содержит около 30-40 штаммов пробиотиков.
Свойство шестое: защищает от рака. Пробиотики, присутствующие в кефире, снижают риск образования канцерогенных соединений, стимулируют активность иммунной системы. О том, что кефир обладает таким свойством, ученые сообщили после исследованиях в пробирке против рака толстой кишки и лейкоза.
Свойство седьмое: продлевает жизнь. Кефирные пробиотики в исследованиях позволили продлить жизнь мышам. Исследователи полагают, что это было связано с уменьшением хронического воспаления в толстой кишке за счет кефира.
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