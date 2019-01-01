Диетологи назвали лучший фрукт от запоров
Хронические запоры – типичная проблема современных людей, вынужденных работать, часами сидя на стуле. Журнал Natural сообщил о результатах исследования, показавшего, что эффективным средством для избавления от деликатной проблемы является киви.
«Ежедневное употребление киви помогает избавиться от хронических запоров», - приводится в издании мнение специалистов.
Ученые в экспериментальном порядке проверяли способность киви влиять на процесс пищеварения. В традиционной китайской медицине киви характеризуется как плод, улучшающий функции органов пищеварительного тракта благодаря повышенному содержанию антиоксидантов и клетчатки. Участниками проводившегося учеными эксперимента стали люди, которым был диагностирован синдром раздраженного кишечника, сопровождающийся хроническими запорами.
По условиям испытаний участники должны были употреблять киви ежедневно на протяжении четырех недель. В результате, как сообщили ученые, у добровольцев «улучшились мягкость и объем стула при отсутствии обратного эффекта – запора».
Исследователи констатировали, что этот позитивный эффект был достигнут за счет влияния на ЖКТ содержащегося в киви пектина.
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