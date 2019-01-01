Медики рассказали, как замужество подрывает здоровье женщин

Женщины в браке отдают больше, чем получают.Согласно данным исследования, опубликованным в журнале Journal of Health and Social Behavior, замужество может подрывать здоровье женщин.Исследователи из Университета штата Огайо установили: в гетеросексуальных парах женщины не получают должной поддержки от своих партнеров.Исследователи констатировали, что «здоровье замужних гетеросексуальных женщин страдает сильнее всего по сравнению с женатыми гетеросексуальными мужчинами». В гомосексуальных парах, по их словам, партнеры получают гораздо больше взаимной опеки и других знаков внимания.Работа ученых показала, что в своем замужестве женщины заботятся о здоровье мужчин, в то время как мужчин здоровье вторых половин не интересует в той же мере. Это становится одним из поводов для разочарования в замужестве. Женщины в браке отдают больше, чем получают – по крайне мере, для их здоровья такая формула справедлива, отмечают специалисты.«В замужестве женщины считают, что забота о здоровье партнера - это их долг. Мужчины считают, что каждый должен заботиться от себе сам, а жаловаться на здоровье и ходить по врачам – это пустая трата времени», - высказались авторы исследования.Их опрос свидетельствует, что сильному полу очень досаждают жалобы жен на здоровье. Нередко мужья настаивают, чтобы жены обратились к врачу не потому, что переживают за их самочувствие, а только чтобы не слушать эти жалобы. Подобное отношение становится предпосылкой для женских переживаний и депрессии, что не может не подрывать здоровье.