Эти привычные продукты могут уберечь от отеков

Шесть продуктов, эффективно помогающих от отековОтеки, вызываемые скоплением жидкости, могут появляться не только на лице, но и на теле, а также на внутренних органах. Специалисты рассказали о продуктах, эффективно помогающих бороться с отечностью.В частности, ученые рекомендуют для профилактики отеков есть яблоки. Два-четыре яблока, съедаемых в день, активизируют метаболические процессы в организме и способствуют выведению лишней жидкости, а не ее застою в тканях. Кроме того, яблоки помогают нормализовать артериальное давление и снижают концентрацию вредного холестерина в крови, что также помогает от отечности.Другим действенным продуктом против отеков является болгарский перец, в особенности его красные сорта. В них содержится много калия и магния – микроэлементов, стимулирующих освобождение от избытка жидкости в организме. Кроме того, для профилактики мешков под глазами полезно употреблять гречку. По словам специалистов, порция гречки без соли на ужин – это гарантия того, что утром отражение в зеркале будет радовать, а не раздражать.Великолепным помощником в борьбе с отеками может стать зелень, практически любая. Но лидером по избавлению от отечности является петрушка. Науке хорошо известно о мочегонных свойствах петрушки, - так же, как и о способности активизировать выведение из организма токсичных компонентов.Хорошо помогает избавляться от лишней жидкости и не страдать от отеков курага. Особенно эффективными в этом плане медики считают компоты и отвары из кураги, которые могут помочь справиться с проблемой за считанные часы. Далее – огурцы. Эти овощи оказывают выраженное мочегонное действие, а свежевыжатый огуречный сок натощак отлично избавляет от отеков, отмечают специалисты.