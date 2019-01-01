Врачи подсказали, какие продукты особенно полезны "сердечникам"

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5 продуктов, в которых кальция больше чем в молоке.Многим известно, что кальций важен для здоровья зубов и костей, и его источником являются молочные продукты. Но кальций укрепляет не только кости - он также важен для работы мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем.При этом поставщиком ценного минерала служит не только молоко.Американский диетолог Брижит Цейтлин выступила в прессе с рекомендацией восполнять дефицит кальция не только с помощью молока. По словам эксперта, существуют другие здоровые продукты, в которых кальция может быть даже больше, чем в молочке.Тофу. Одна порция тофу содержит около 860 мг кальция, и это великолепный источник необходимого организму минерального вещества. Кроме того, тофу богат белком.Семга. 200 граммов семги - это 400 мг кальция. 200 граммов консервированной семги – это 500 мг кальция. Данный вид рыбы богат и витамином D, который необходим для усваивания кальция.Сардины. Еще один супер-полезный продукт, в котором кальция больше, чем в молоке. 100 граммов сардин содержат почти 430 мг кальция.Нут. Этот родственник бобовых тоже отличается повышенным содержанием кальция. В одном стакане нут -более 300 мг кальция.Рикотта. Диетологи советуют употреблять сыр рикотту вместе с черникой, персиком, грушей, апельсином или миндалем – так организм получит больше кальция. Как и все перечисленные выше продукты, рикотта также содержит много белка.«Суточная норма потребления кальция должна составлять от 1000 до 1200 мг. В стакане молока содержится около 300 мг кальция. Казалось бы, можно принимать кальций в таблетках, но исследования показали: у людей, принимающий такие добавки, в два раза повышается риск сердечного приступа», - отметила эксперт.