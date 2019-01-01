Медики рассказали, как кефир влияет на артериальное давление

Диетологи рекомендуют употреблять кефир отдельно от других продуктов.«Чрезвычайно полезным» продуктом в рационе людей, страдающих артериальной гипертензией, был назван кефир.Конкретно в этом убеждены ученые из Обернского университета в США, проводившие эксперименты на животных вместе с коллегами из Бразилии, исследователями Университета Вила Велья.Результаты их работы свидетельствуют: употребление кефира нормализует производство специфического фермента головного мозга, под влиянием которого находится стабильность функций нервной системы. Благодаря активации данного фермента пищеварительная и нервная системы взаимодействуют более слаженно.Во время эксперимента крысам, страдавшим от гипертонии, девять недель регулярно давали кефир. Вторая группа животных – контрольная – его не получала.Результат опыта оказался следующим: у животных, употреблявших кефир, улучшились показатели давления и барьерной функции кишечника, важной для защиты организма проникновение патогенов.Считается, что кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами, как яблоки, груши, ягоды, почти все овощи, но диетологи рекомендуют все же употреблять кефир как таковой, отдельно от других продуктов, поскольку в нем достаточно своих питательных веществ. При слабом пищеварение избегать сочетаний кефира с другими продуктами нужно однозначно.