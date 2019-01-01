Эти продукты могут навредить организму

Диетологи составили список опасной пищи.С каждым этапом своего развития человечество набирается мудрости, а также обретает багаж новинок, в том числе, пищевых, которые ему удалось научиться готовить и употреблять без риска для жизни.Однако, несмотря на успех и постоянное употребление таких продуктов в пищу, они до сих пор представляют угрозу, о чём рассказали американские диетологи из разных университетов по всей стране. Каждый из них назвал продукт, который он считает с научной точки зрения наиболее опасным за всю историю. Так, большинство учёных назвали сахар убийцей человечества номер один. Чрезмерное потребление добавки и её повсеместное использование не только вызывает серьёзные и даже смертельные заболевания, ухудшает состояние, но и истощают землю.Опасными были названы грибы, которые внешне тяжело отличить от съедобных, чему часто не учат, а также экзотические фрукты. Среди них – дуриан, набирающий популярность в России. Он богат серой и сахаром, имеет травмоопасную оболочку, а его употребление с кофе, кофеиносодержащими напитками и алкоголем токсично для сердечно-сосудистой системы. Домашний скот и птица также названы угрозой из-за высокого риска переноса инфекций и отвратительного ухода за животными на фермах. При этом говядина всё ещё считается вредной для экологии и организма в больших количествах. Диетологи призывают кушать красное мясо намного реже другого.Другие учёные не доверяют алкоголю, газировкам и плесени и грибкам, которые иногда используются при производстве некоторых продуктов, например, сыров, называя их бомбой замедленного действия.