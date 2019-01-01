Медики сравнили пользу от яблок разных цветов

Оказалось, что зеленые яблоки полезнее.Эксперты в области питания рассказали, почему нужно есть именно зеленые яблоки. Данный сорт содержит меньше сахара. Это значит, что фрукт будет менее вреден для зубной эмали и десен.Красные яблоки, по мнению специалистов, могут стать причиной ускоренного развития кариеса. Согласно другим исследованиям, в зеленых яблоках больше витамина C и железа.Употребление всего одного яблока помогает лучше усваивать жирную пищу без проблем м животом. У красных яблок такого эффекта нет. Зато оба сорта поднимают настроение у большинства людей.Больше всего витаминов содержится в яблочной кожуре. Поэтому срезать ее не стоит. Еще яблочное пюре - один из немногих фруктовых продуктов, с которых педиатры рекомендуют начинать прикорм фруктами.