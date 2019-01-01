Раскрыт новый способ продления жизни

Исследователи проанализировали влияние холода.Ученые Морской биологической лаборатории (США) выявили механизм, посредством которого низкая температура среды способствует увеличению продолжительности жизни. По мнению исследователей, главную роль в этом играют специфические гены, кодирующие чувствительные к холоду белки.Известно, что одним из факторов, влияющих на долголетие организма, является температура среды и тела. Так, многие виды беспозвоночных животных живут дольше при низкой температуре. Однако причины такой зависимости до сих пор плохо изучены. Считается, что продолжительность жизни увеличивается из-за снижения скорости метаболизма, что, в свою очередь, уменьшает клеточные повреждения и темпы формирования активных форм кислорода. Некоторые ученые предполагают, что зависимость опосредована специфическим сигнальным путем.В новой работе исследователи проанализировали влияние холода на 11 культур коловраток Brachionus rotifers, чтобы проверить, действительно ли жизнь продлевается за счет термических реакций в организме животных. В этом случае у всех культур продолжительность жизни должна увеличиться одинаково. Однако результаты эксперимента показали, что этот показатель повысился на 6-100 процентов в зависимости от культуры.Кроме того, биологи комбинировали влияние низкой температуры и низкоуглеводной диеты, что привело к дополнительному увеличению продолжительности жизни. Это объясняется тем, что различные факторы могут задействовать схожие или перекрывающиеся друг с другом клеточные механизмы. По мнению ученых, ключевую роль играет ген, который кодирует белок TRPA1, чувствительный к холоду. Дальнейшие исследования помогут разработать методы борьбы со старением у людей.