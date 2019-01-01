Названа идеальная диета для женского здоровья

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Специалисты проследили за переменами в их организме.Исследователи из Гарварда порекомендовали женщинам увеличить в рационе питания овощи и фрукты, при этом сократив потребление жирного мяса и сладкого. Подобная диета поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 25%.К таким выводам исследователи пришли после 12 лет наблюдения за здоровьем 25 тысяч женщин. Все они прошли опрос и заполнили анкету, в которой указали, какой у них рацион питания. Также был проведен анализ крови участниц.Оказалось, что даже небольшие изменения в метаболизме во время такой диеты снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов.Особенно было заметно улучшение здоровья у тех женщин, которые долго придерживаться такой системы питания. Отмечается, что средиземноморская диета довольно проста и не требует особых затрат. Причем дорогие морепродукты в составе рациона можно заменить куриным филе или рыбой.