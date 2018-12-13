Медики назвали продукты, мешающие похудеть

5 продуктов, которые нельзя есть во время диеты.Диетологи считают, что существует ряд продуктов, из-за которых человек не может расстаться с лишними килограммами.Особенно опасно употреблять эти продукты в вечернее время суток.Однако специалисты считают, что люди, сидящие на диете, должны полностью исключить эти продукты из своего рациона.Дело в том, что они стимулируют выработку кортизола - гормона стресса, и фактически программируют мозг человека на переедание. На первом месте вредных для похудения продуктов находятся тёмный шоколад. Он возбуждает аппетит и резко повышает уровень кортизола. На втором месте находится козий сыр, содержащий особы жиры, которые расслабляют клапаны, отделяющие пищевод от желудка. Из-за этого часто возникает резкое чувство голода. Также из рациона нужно исключить все острые соусы, поскольку острая пища не дает желудку отдых в ночные часы.На четвёртом месте рейтинга красное сладкое вино. Дело в том, что если употреблять красное вино незадолго до сна, организм получает огромное количество антиоксидантов, из-за чего во время сна мозг сохраняет активность и вырабатывает кортизол.Замыкают рейтинг все сладости. Простые углеводы организм всегда будет перерабатывать в жир, особенно, если употреблять их в вечерние часы.