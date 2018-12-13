Ежедневное употребление этого продукта может спровоцировать инсульт

Любимое мужское блюдо может за месяц довести до инфаркта.Ежедневное употребление красного мяса в течении месяца способно спровоцировать болезни сердца.По словам ученых, регулярное употребление красного мяса увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней за счет повышения в несколько раз уровня органического компонента под названием триметиламин N-оксид (TMAO), который вырабатывается в кишечнике во время процессов пищеварения. Именно этот компонент провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышая риск инсультов, инфарктов и преждевременной смерти.В ходе нового исследования, было установлено, что людям достаточно питаться красным мясом всего один месяц для того, чтобы показатели TMAO увеличились как минимум в три раза. У некоторых и вовсе было зафиксировано повышение уровня данного вещества в 10 раз, по сравнению с теми, кто предпочитал курицу или растительную пищу.Кроме того, по словам авторов научной работы, выяснилось, что почки человека могут изменить уровень эффективности вывода из организма определённых компонентов в зависимости от нашего питания целиком, а не только от соли или воды. Ученые уверены, что, получили дальнейшие доказательства того, что определенные изменения в питании могут быть очень эффективной стратегией снижения уровня TMAO и соответственно, риска болезней сердца.