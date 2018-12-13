Названы продукты, помогающие справиться с сонливостью

6 продуктов, которые бодрят сильнее кофе.Потребность в бодрости и тонусе – актуальная проблема большинства работающих людей: по статистике, до 80% жалуются на постоянный недосып и дневную сонливость.Многие пьют кофе, но он (в особенности с сахаром) дают быстрый прилив бодрости, который может так же быстро закончится.Эксперты в области диетологии назвали продукты, которые бодрят организм сильнее кофе, давая более долгий эффект.Продукт первый: авокадо. В нем содержится большая концентрация пантотеновой кислоты. Данное вещество активизирует переработку калорий организмом в энергию. Кроме того, благодаря пищевым волокнам авокадо стабилизирует уровень сахара в крови, что важно дли длительного чувства бодрости.Продукт второй: бананы. Один из лучших источников углеводов в рационе. Углеводы дают энергию, при этом в бананах достаточно других микроэлементов, чтобы считать этот углеводный фрукт подходящим и полезным для питания. Бананы, например, восстанавливают мышечную ткань.Продукт третий: темный шоколад. В сочетании с зеленым чаем он гарантированно взбодрит сильнее кофе. Лучше употреблять шоколад, в котором содержание какао превышает 75%.Продукт четвертый: зелень. Она богата железом, кальцием, цинком, фолиевой кислотой, магнием, витаминами А, С, Е и К – этот набор обеспечивает пролонгированное ощущение бодрости.Продукт пятый: свекла. Этот овощ содержит вещества, которые ускоряют приток крови к мозгу, что стимулирует мыслительную активность.Продукт шестой: вода. Ее недостаток в организме неизменно ведет к усталости сонливости.