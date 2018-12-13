Врачи рассказали, какие болезни можно диагностировать по состоянию ногтей

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Вмятина в центре ногтя и бледный цвет – это признак анемии.Посмотрев на внешний вид ногтей, можно многое рассказать о том, какое именно состояние здоровья у того или иного человека.Диагностика болезней по ногтям сможет помочь не только доктору в определении какого-либо заболевания, а также в установлении правильного диагноза. Ногти у каждого человека имеют довольно-таки крепкую основу. И если вдруг, их внешний вид, цвет или форма начинают меняться, то сразу становится видно, что в человеческом организме работает что-то не так.Если ногти ломаютсяКогда начинают ломаться ваши ногти, в первую очередь обратите свое внимание на то, какие именно вещества попадают на руки. Например, если в состав лака входит формальдегид и фенол, то такие недоброкачественные лаки нанесут большой вред ногтям. Далее – это, конечно же, бытовая химия (порошки, моющие средства и т.п.), в состав которой входит щелочь и хлор. Все это просто разрушает ногтевую платину, делая ее хрупкой и ломкой.Да, как и в любых других ситуациях, для решения данной проблемы просто перестаньте пользоваться недоброкачественной продукцией и бытовой химией. Пользуйтесь только лишь доброкачественной, и, конечно же, иногда давайте своим ногтям отдохнуть от лака. Всегда помните о том, что можно при уборке дома, стирке или каких-либо других занятиях с использованием химических веществ, можно воспользоваться резиновыми перчатками. Это будет не только правильным поступком, а еще и лучшая защита для ваших рук и ногтей.Если ваши ногти все равно не перестают ломаться даже при их защите, то такой признак может свидетельствовать о нарушении обмена веществ, то есть неправильной его работе, а также о различные рода недомоганиях. Другими словами, вашим ногтям просто не хватает витаминов группы В и микроэлементов (кальций – при его нехватке ногти слоятся и сохнут, цинк – благодаря ему ногти становятся ровные и крепкие).Если имеются сбои в работе щитовидной железы, то это тоже может быть признаком ломкости ногтей. Особенно сильно начинают слоиться ногти, когда в организме происходят нарушения гормонального характера, а также когда месячный цикл становится нерегулярным.Форма ногтяФорма пальца напоминает «барабанную палочку» с утолщением на конце, а вот форма ногтя – это увеличительное стекло с выпуклостью в центре, то такие люди склонны к легочным заболеваниям.Если на ногтях имеются точечные углубления, а ноготь, словно наперсток, это признак такого заболевания как псориаз, вдобавок к этому ногти могут еще и расслаиваться.После перенесенных инфекционных заболеваний таких как: желтуха, корь, пневмония на ногтях, а чаще всего на большом, указательном и среднем, могут остаться поперечные канавки.А вот если бороздки располагаются вдоль ногтя, то это говорит о нарушениях в работе поджелудочной железы и кишечника.Если у вас поражен нерв, который идет к кисти, то ваши ногти станут тонкими и перестанут вообще расти.А вот если появляются белые пятнышки на ногтях, то в народе говорят, что они появляются к удаче. Верить или нет, это решать вам, а вот медицина об этом умалчивает.Вмятина в центре ногтя и бледный цвет – это признак анемии.На ногтевой пластине у человека могут быть продольные полоски, которые указывают на перенесенное им тяжелое заболевание. Но такие полоски исчезают спустя пару месяцев, от них не остается даже следа.В восточной медицине многие специалисты утверждают, что все наши внутренние органы тесно связаны с ногтями на пальцах. Вот, например, головной мозг и его состояние отражается на большом пальце. Указательный палец – это состояние легких. Средний палец – тонкий кишечник, безымянный – почки, мизинец – сердце.Болезнь по цвету ногтейЕсли вдруг ваши ногти стали желтеть, сразу же обратитесь к специалисту и проверьте свою печень.А вот желтовато-коричневые разводы могут появиться от длительного приема различных антибиотиков.Ногти стали бледными, даже с легкой голубизной – это говорит о том, что есть нарушения в работе сердца. Ваша кровь не получает достаточного количества кислорода, поэтому теряет насыщенность, поэтому на ногтях появляется голубоватый оттенок.Очень часто ногти меняют свой цвет во время беременности, но сразу бить тревогу не следует, потому что после рождения малыша все может прийти в норму. А вот если нет, тогда обратитесь за консультацией к врачу.Если же ваши ногти поразил грибок, тогда они становятся тусклыми, ломкими, а ногтевая пластина делается рыхлой, утолщается, на ней могут появляться коричневые и желтые точки.Далеко не пустякВедь, согласитесь, кожа у каждого человека отшелушивается и обновляется. Так и кожа возле ногтя, она подсыхает и образует так называемый «заусенец». Но если его задеть, то мы испытаем резкую боль. «Заусенец» просто необходимо срезать маникюрными щипцами или ножничками. Но бывает и так, что под рукой не оказалось нужных вам предметов, поэтому многие из нас просто откусывают или, хуже всего, отрываете. Но так делать ни в коем случае нельзя, потому что образуется своего рода микротравма. Внутрь которой может проникнуть какая-либо инфекция, в результате чего на месте заусенца появляется припухлость и покраснение. Затем ногтевое ложе начинает нагнаиваться – это называется панариций.Ну, если все же это произошло, тогда вот вам рекомендации: приготовьте раствор из пищевой соды (2 ч.л. на стакан воды). Возьмите воду и нагрейте ее до такой температуры, чтобы ваш палец мог терпеть. Опустите палец в воду и держите до тех пор, пока вода соврем не остынет. Потом на стерильный бинт или марлю положите ихтиоловую мазь или мазь Вишневского. Забинтуйте.Чтобы избежать появления нежелательных заусенцев, следует регулярно следить за ногтями и делать маникюр. Дома у вас должны быть тонкие ножницы, которыми можно легко и безболезненного срезать заусенец. Ухоженные и красивые руки украшали не только женщин. Ведь согласитесь, что холеные руки мужчин тоже выглядят довольно-таки неплохо.