Вода: как правильно ее пить для исцеления и очищения

Организм в большой степени состоит из воды, которая не находится там в неподвижном состоянии. Постоянно происходит водный обмен. Вода выходит в виде пота, в виде испарений через кожу и легкие, через мочевой пузырь и прямую кишку. В среднем человеческий организм выделяет в течение суток 3,5 литра воды.Естественно, эти потери должны быть восполнены. Принимать в течение суток нужно столько же жидкости, сколько выделилось. Если это количество не восполняется, то отходы скапливаются в клетках и сосудах, кровь становится вязкой, и возникают болезни. Необходимость употребления большого количества воды – Закон Жизни, Закон Природы, который нельзя нарушать, пишет автор известной методики оздоровления Ниши Кацудзо в книге «Энергетика воды: исцеление, очищение, омоложение».Ни один жизненный процесс в организме не может проходить без воды. Клетка, которая теряет жидкость, просто отмирает и перестает жить. Для жизнедеятельности организму необходимо свыше 5 литров крови. Это количество и нужный состав крови не могут поддерживаться при недостатке воды. Даже легкие не смогли бы дышать, если бы их поверхность не была увлажнена!Пища не может усваиваться без воды – из нее на 90% состоят слюна и желудочный сок. Именно с помощью воды идет расщепление пищи, превращение ее в необходимые организму вещества, которые попадают кровь и разносятся ко всем органам и тканям, питая их.Растворимые отходы выносятся из организма также с помощью воды. Чтобы организм как следует очищался от отходов, нужно потреблять много жидкости – она буквально промывает организм, каждую его клетку.Плазма крови на 80% состоит из воды, и именно это позволяет ей свободно циркулировать по телу.Вода внутри человеческого организма позволяет ему не перегреваться, сохранять температуру тела на уровне 36,6°C.Вода входит в состав смазок, существующих в организме и позволяющих органам не тереться друг о друга, а костям и суставам – двигаться свободно и плавно. Без этой смазки мы не могли бы сгибать ни колени, ни локти.Тонус мышц не может поддерживаться без воды.Организм начинает протестовать, когда в нем не хватает воды. Появляется жажда, уменьшается количество слюны, пересыхают слизистые оболочки. Есть и другие симптомы: головные боли, неспособность сосредоточиться, расстройство пищеварения. Все эти неприятные ощущения сигнализируют: организму срочно требуется жидкость. Она может поступать в него как в чистом виде, так и в составе продуктов, содержащих воду, – прежде всего овощей и фруктов.Основное правило употребления воды: пить ее нужно только в перерывах между приемами пищи и ни в коем случае не за едой и не сразу после нее. В день нужно выпивать 3 литра воды. Если особенно не чувствуется голод, можно заменить водой прием пищи. Надо помнить, что вода – это тоже еда, это действительно необходимый продукт питания!Лучшая вода для питья – природная, некипяченая. Кипяченая вода – «мертвая», в ней нет Энергии Жизни. Живое можно лечить только живым – поэтому «мертвая», кипяченая вода не поможет исцелению.Если невозможно очистить некипяченую воду и есть сомнения в ее качестве, можно добавить на 1 стакан воды 1 каплю йода либо 1 чайную ложку яблочного уксуса или лимонного сока. В такой среде микроорганизмы жить не могут.Огромную важность имеет состав воды, а именно наличие в ней важных природных элементов, и особенно солей магния. Исследования показали, что в районах, где почва богата магнием, а значит, люди пьют воду, содержащую магний, и едят овощи и фрукты, растущие на этой почве, мало больных раком. Магний не только предотвращает и лечит рак, но и благотворно влияет на мышцы, нервы, сосуды.Если в воде и пище мало солей магния, человек не может быть здоровым. Магний облегчает ход всех жизненных процессов, а его недостаток тормозит их. При нехватке в организме магния начинаются головокружения, может появляться туман перед глазами, выпадают волосы и ломаются ногти, начинаются сердцебиения, судороги и спазмы. Страхи, беспокойство, необъяснимая тревога – все это тоже часто бывает вызвано недостатком магния. Если полностью лишить организм этого микроэлемента, то очень скоро разовьется белокровие.При болезнях сосудов, при жировых отложениях в сосудах вода, обогащенная магнием, просто незаменима. Для того чтобы сосуды были способны расширяться, а не только сужаться, необходим магний. Поэтому магний в воде – это снижение риска болезней сосудов и сердца. В кипяченой воде соли магния видоизменяются и не являются полезными. Поэтому нужно пить воду природную, лучше – минеральную, обогащенную магнием.Начинать пить воду надо прямо с утра – сразу же после пробуждения. Сначала нужно прополоскать горло, затем – зубы, потом выпить стакан воды. Непосредственно после этого завтракать нельзя, необходимо подождать 15–20 минут. Далее пить воду между приемами пищи в количестве до 3 литров в день. Непосредственно перед сном пить воду не надо – последний прием воды должен быть, как и прием пищи, до 19 часов.Почему нельзя пить воду одновременно с приемом пищи или сразу после него? Потому что пища, поступающая в желудок, должна быть смочена только слюной, и больше ничем.Привычка запивать пищу происходит от спешки, от того, что человеку некогда или лень жевать, вот он и запивает, чтобы поскорее протолкнуть пищу в желудок, вместо того чтобы разжевать ее до киселеобразного состояния и создать естественные условия для свободного прохода в желудок.Но что происходит в желудке, когда туда попадает такая мешанина из пищи и жидкости? Прежде всего, эта пища оказывается не обработанной щелочью, имеющейся в слюне, а значит, она не готова к перевариванию. Кроме того, вода разбавляет желудочный сок, то есть пища не может быть обработана достаточным количеством кислоты, которая содержится в желудочном соке.Разбавленный желудочный сок ничего переварить не может. Вот и получается, что пища не обработана ни слюной, ни желудочным соком, а значит, она не может быть переварена и усвоена, то есть организм не получит из пищи необходимых ему веществ, а вместо этого пища будет разлагаться, гнить и разноситься по крови, а значит, и по всему организму в виде ядов.Пить во время еды – значит постоянно отравлять самого себя. То же самое происходит, когда человек пьет сразу после еды или когда ест супы и бульоны.Когда же можно пить воду?На обработку воды желудку требуется всего лишь 15–20 минут. За это время она расщепляется на молекулы и сквозь стенки желудка попадает непосредственно в межклеточное пространство, начиная там свое очистительное воздействие. Пищу можно запускать в желудок только тогда, когда там уже нет воды, – через 15–20 минут после питья.Принимая пищу, дожевывать ее надо до такого состояния, чтобы она стала как можно более жидкой и легко протекала в пищевод. После еды, пока идет переваривание пищи, пить тоже нельзя. На переваривание белков уходит 1,5–2 часа, на переваривание углеводов – 20 минут. Значит, пить можно только через 1,5–2 часа после еды.Тот, кто наблюдает за природой, знает, что ни одно животное не пьет во время еды или сразу после нее. После еды животное лежит и отдыхает, переваривая съеденное, и только потом идет к водопою. Это естественный закон природы. Если начать ему следовать, человек будет ощущать, что пить во время или сразу после еды – лишь дурная привычка, потому что настоящей жажды в это время нет и быть не может. Настоящая жажда появляется, как и предусмотрено природой, лишь через 1,5–2 часа после приема пищи.Итак, правила приема чистой воды.• Стакан воды выпить сразу после того, как утром почистили зубы. Это поможет организму проснуться, очистит желудочно-кишечный тракт, облегчит пищеварение, насытит клетки водой, избавит от запоров.• Стакан воды, выпитый за 20–30 минут до еды в любое время дня, будет способствовать пищеварению.• Стакан воды, выпитый непосредственно перед приемом ванны, поможет снизить артериальное давление.• Стакан воды, выпитый вечером, позволит избежать инсульта или сердечного приступа.