Вода: как правильно ее пить для исцеления и очищения
Естественно, эти потери должны быть восполнены. Принимать в течение суток нужно столько же жидкости, сколько выделилось. Если это количество не восполняется, то отходы скапливаются в клетках и сосудах, кровь становится вязкой, и возникают болезни. Необходимость употребления большого количества воды – Закон Жизни, Закон Природы, который нельзя нарушать, пишет автор известной методики оздоровления Ниши Кацудзо в книге «Энергетика воды: исцеление, очищение, омоложение».
Ни один жизненный процесс в организме не может проходить без воды. Клетка, которая теряет жидкость, просто отмирает и перестает жить. Для жизнедеятельности организму необходимо свыше 5 литров крови. Это количество и нужный состав крови не могут поддерживаться при недостатке воды. Даже легкие не смогли бы дышать, если бы их поверхность не была увлажнена!
Пища не может усваиваться без воды – из нее на 90% состоят слюна и желудочный сок. Именно с помощью воды идет расщепление пищи, превращение ее в необходимые организму вещества, которые попадают кровь и разносятся ко всем органам и тканям, питая их.
Растворимые отходы выносятся из организма также с помощью воды. Чтобы организм как следует очищался от отходов, нужно потреблять много жидкости – она буквально промывает организм, каждую его клетку.
Плазма крови на 80% состоит из воды, и именно это позволяет ей свободно циркулировать по телу.
Вода внутри человеческого организма позволяет ему не перегреваться, сохранять температуру тела на уровне 36,6°C.
Вода входит в состав смазок, существующих в организме и позволяющих органам не тереться друг о друга, а костям и суставам – двигаться свободно и плавно. Без этой смазки мы не могли бы сгибать ни колени, ни локти.
Тонус мышц не может поддерживаться без воды.
Организм начинает протестовать, когда в нем не хватает воды. Появляется жажда, уменьшается количество слюны, пересыхают слизистые оболочки. Есть и другие симптомы: головные боли, неспособность сосредоточиться, расстройство пищеварения. Все эти неприятные ощущения сигнализируют: организму срочно требуется жидкость. Она может поступать в него как в чистом виде, так и в составе продуктов, содержащих воду, – прежде всего овощей и фруктов.
Основное правило употребления воды: пить ее нужно только в перерывах между приемами пищи и ни в коем случае не за едой и не сразу после нее. В день нужно выпивать 3 литра воды. Если особенно не чувствуется голод, можно заменить водой прием пищи. Надо помнить, что вода – это тоже еда, это действительно необходимый продукт питания!
Лучшая вода для питья – природная, некипяченая. Кипяченая вода – «мертвая», в ней нет Энергии Жизни. Живое можно лечить только живым – поэтому «мертвая», кипяченая вода не поможет исцелению.
Если невозможно очистить некипяченую воду и есть сомнения в ее качестве, можно добавить на 1 стакан воды 1 каплю йода либо 1 чайную ложку яблочного уксуса или лимонного сока. В такой среде микроорганизмы жить не могут.
Огромную важность имеет состав воды, а именно наличие в ней важных природных элементов, и особенно солей магния. Исследования показали, что в районах, где почва богата магнием, а значит, люди пьют воду, содержащую магний, и едят овощи и фрукты, растущие на этой почве, мало больных раком. Магний не только предотвращает и лечит рак, но и благотворно влияет на мышцы, нервы, сосуды.
Если в воде и пище мало солей магния, человек не может быть здоровым. Магний облегчает ход всех жизненных процессов, а его недостаток тормозит их. При нехватке в организме магния начинаются головокружения, может появляться туман перед глазами, выпадают волосы и ломаются ногти, начинаются сердцебиения, судороги и спазмы. Страхи, беспокойство, необъяснимая тревога – все это тоже часто бывает вызвано недостатком магния. Если полностью лишить организм этого микроэлемента, то очень скоро разовьется белокровие.
При болезнях сосудов, при жировых отложениях в сосудах вода, обогащенная магнием, просто незаменима. Для того чтобы сосуды были способны расширяться, а не только сужаться, необходим магний. Поэтому магний в воде – это снижение риска болезней сосудов и сердца. В кипяченой воде соли магния видоизменяются и не являются полезными. Поэтому нужно пить воду природную, лучше – минеральную, обогащенную магнием.
Начинать пить воду надо прямо с утра – сразу же после пробуждения. Сначала нужно прополоскать горло, затем – зубы, потом выпить стакан воды. Непосредственно после этого завтракать нельзя, необходимо подождать 15–20 минут. Далее пить воду между приемами пищи в количестве до 3 литров в день. Непосредственно перед сном пить воду не надо – последний прием воды должен быть, как и прием пищи, до 19 часов.
Почему нельзя пить воду одновременно с приемом пищи или сразу после него? Потому что пища, поступающая в желудок, должна быть смочена только слюной, и больше ничем.
Привычка запивать пищу происходит от спешки, от того, что человеку некогда или лень жевать, вот он и запивает, чтобы поскорее протолкнуть пищу в желудок, вместо того чтобы разжевать ее до киселеобразного состояния и создать естественные условия для свободного прохода в желудок.
Но что происходит в желудке, когда туда попадает такая мешанина из пищи и жидкости? Прежде всего, эта пища оказывается не обработанной щелочью, имеющейся в слюне, а значит, она не готова к перевариванию. Кроме того, вода разбавляет желудочный сок, то есть пища не может быть обработана достаточным количеством кислоты, которая содержится в желудочном соке.
Разбавленный желудочный сок ничего переварить не может. Вот и получается, что пища не обработана ни слюной, ни желудочным соком, а значит, она не может быть переварена и усвоена, то есть организм не получит из пищи необходимых ему веществ, а вместо этого пища будет разлагаться, гнить и разноситься по крови, а значит, и по всему организму в виде ядов.
Пить во время еды – значит постоянно отравлять самого себя. То же самое происходит, когда человек пьет сразу после еды или когда ест супы и бульоны.
Когда же можно пить воду?
На обработку воды желудку требуется всего лишь 15–20 минут. За это время она расщепляется на молекулы и сквозь стенки желудка попадает непосредственно в межклеточное пространство, начиная там свое очистительное воздействие. Пищу можно запускать в желудок только тогда, когда там уже нет воды, – через 15–20 минут после питья.
Принимая пищу, дожевывать ее надо до такого состояния, чтобы она стала как можно более жидкой и легко протекала в пищевод. После еды, пока идет переваривание пищи, пить тоже нельзя. На переваривание белков уходит 1,5–2 часа, на переваривание углеводов – 20 минут. Значит, пить можно только через 1,5–2 часа после еды.
Тот, кто наблюдает за природой, знает, что ни одно животное не пьет во время еды или сразу после нее. После еды животное лежит и отдыхает, переваривая съеденное, и только потом идет к водопою. Это естественный закон природы. Если начать ему следовать, человек будет ощущать, что пить во время или сразу после еды – лишь дурная привычка, потому что настоящей жажды в это время нет и быть не может. Настоящая жажда появляется, как и предусмотрено природой, лишь через 1,5–2 часа после приема пищи.
Итак, правила приема чистой воды.
• Стакан воды выпить сразу после того, как утром почистили зубы. Это поможет организму проснуться, очистит желудочно-кишечный тракт, облегчит пищеварение, насытит клетки водой, избавит от запоров.
• Стакан воды, выпитый за 20–30 минут до еды в любое время дня, будет способствовать пищеварению.
• Стакан воды, выпитый непосредственно перед приемом ванны, поможет снизить артериальное давление.
• Стакан воды, выпитый вечером, позволит избежать инсульта или сердечного приступа.
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