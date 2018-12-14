Ученые назвали смертельно опасное свойство кофе
Ученые предупреждают, что каждый человек реагирует на кофе по-разному. Например, употребление кофе в стрессовых ситуациях и во время бессонницы может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к летальному исходу.
Во время стресса и недосыпа кофеин приводит к спазму сосудов мозга, что вызывает нехватку кислорода. Кислородное голодание может приводить к потере сознания, боли в голове и даже смертельным исходам.
Специалисты советуют пить кофе только абсолютно здоровым людям.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Разное
Добавить комментарий