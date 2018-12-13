5 удивительных причин, мешающих похудеть

Многие из нас хотят избавиться от лишнего веса, но порой это не получается ни при каких обстоятельствах. От утренней чашки кофе до вдыхаемого воздуха - эксперты назвали 5 удивительных причин, не позволяющих похудеть.Кофе. Это активный стимулятор нервной системы, и среди многих действий, которые кофе производит на организм, можно отметить снижение уровня сахара в крови. Логично предположить, что кофе таким образом помогает сжигать лишние калории, но когда уровень сахара в крови снижается, мозг начинает искать пищу для того, чтобы восстановить этот показатель. А сигналы о фактической насыщенности приходят в мозг с запозданием. В результате, развивается переедание и ожирение.Интенсивные аэробные нагрузки. И этот пункт выглядит удивительным, поскольку именно интенсивные аэробные нагрузки вроде быстрого бега и плавания нам рекомендуют для похудения. Вспомним, что после поглощения пищи углеводы первыми используются организмом как топливо, поскольку из них проще добыть энергию. Когда в организме нет углеводов, он ищет альтернативные источники и начинает сжигать жир. После быстрого забега жир интенсивно сгорает, но лишь первые 20 секунд. Кроме того, жир выделяет энергию гораздо медленнее, чем углеводы. Как же добиться того, чтобы лишние калории сгорали при аэробных тренировках? А для этого нужно бегать медленнее, а не быстрее, как ни парадоксально это звучит. Если мы проходим через очень интенсивные нагрузки, то организм сжигает углеводы, если через более медленные, то жиры.Соль и искусственные подсластители. Соль необходима нам для контроля количества воды в организме. Ее нельзя полностью исключать из рациона, так как это важнейший компонент клеточного метаболизма. Однако избыток соли вреден и мешает худеть. То же самое касается и искусственных подсластителей, которые создают у нас ощущение настоящего сахара, в реальности организмом не получаемого. Происходят скачки уровня сахара в крови, и после подсластители мы тянемся к чему-то действительно сладкому. Если вы хотите заменить сахар, то используйте для этого мёд, агаву или полезные подсластители вроде стевии.Газированные напитки. В прошлом году исследователи доказали, что углекислый газ в газированных напитках увеличивает выработку гормона голода грелина. От уровня этого гормона зависит сила нашего аппетита.Загрязнения воздуха. Каким же образом грязный воздух может приводить к лишнему весу? Оказывается, таких способов много. В 2016 году исследователи выяснили, что из-за хронического воздействия определенных загрязнителей риск ожирения и метаболического синдрома, включающего диабет второго типа, гипертонию и болезни сердца, вырастает. Грязный воздух активирует оксидативный стресс и воспалительные процессы.