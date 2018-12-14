Обычная лестница помогает определить риск ранней смерти

Ученые провели исследование с участием 12 000 пациентов, страдающих от ишемической болезни сердца. Работа велась на протяжении пяти лет, за это время ученые выяснили, что те люди, которые противостояли заболеванию, снизили риск смерти в 3 раза. Они отметили, что определить риск заболеваемости может помочь восхождение по обычной лестнице.Сотрудники университетской лечебницы Корунья предложили участникам эксперимента ходить или медленно бегать по специальной дорожке, регулярно увеличивая скорость и интенсивность. Ученые заметили, что участники с хорошими функциональными способностями уменьшили риски развития заболеваний и смерти.Результаты работы дополнительно доказали пользу упражнений и их необходимости для здоровья и долгожительства. Доктор Петейро подчеркнул, что кроме снижения веса, активность положительно влияет на давление и состояние липидов, защищает от воспалений и укрепляет иммунитет, способный отвечать даже на опухоли.Как и предполагалось, часть эксперимента с изучением эхо-изображений выделила людей, которые подвержены риску смерти от проблем с сердцем и сосудами. Ученые отметили, что пациентам не надо проходить какие-либо трудные и дорогие тесты, чтобы проверить уровень физподготовки, так как есть дешевый способ проверки 4 пролета лестницы.Исследователи говорят, что если человек может быстро подняться на 3-й или 4-й этаж, не останавливаясь, это значит, что надо увеличить количество упражнений, чтобы избежать риска смертности. Врачи-кардиологи советует уделять не меньше 2,5 часов в неделю умеренной аэробной нагрузке, 1,5 часа энергичной активности либо комбинации двух видов занятий.