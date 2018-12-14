Медики рассказали, как помидоры влияют на сердце
Согласно результатам исследований, ликопин - антиоксидант, которым богаты томаты.
Он положительно влияет: на работу сердца, артериальное давление, состояние предстательной железы, укрепляет кости, улучшает кожу.
Американские исследователи также обнаружили, что ежедневное употребление помидоров или томатной пасты, богатой ликопин, улучшает сопротивление кожи ультрафиолетовыми лучами.
Исследователи пришли к выводу, что томаты обеспечивают защиту кожи от поражения ультрафиолетовыми лучами и, таким образом, противодействуют ее преждевременному старению.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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