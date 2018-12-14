Медики рассказали, как помидоры влияют на сердце

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Томаты богаты антиоксидантами.Согласно результатам исследований, ликопин - антиоксидант, которым богаты томаты.Он положительно влияет: на работу сердца, артериальное давление, состояние предстательной железы, укрепляет кости, улучшает кожу.Американские исследователи также обнаружили, что ежедневное употребление помидоров или томатной пасты, богатой ликопин, улучшает сопротивление кожи ультрафиолетовыми лучами.Исследователи пришли к выводу, что томаты обеспечивают защиту кожи от поражения ультрафиолетовыми лучами и, таким образом, противодействуют ее преждевременному старению.