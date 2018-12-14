Медики подсказали, какой овощ может защитить от сахарного диабета

Диетологи считают, что грибы способствуют долголетию.Авторитетные эксперты в области диетологии, авторы книг по здоровому питанию Джульетта Келлоу и Сара Брюэр заявили, что потребление грибов способствует долголетию.Специалисты заявили о том, что грибы отличаются высоким содержанием в них меди, благодаря чему снижается риск возникновения бактериальных или вирусных заболеваний. Эксперты отметили, что дефицит данного элемента связан со снижением уровня лейкоцитов, - данный фактор и обусловливает восприимчивость организма к инфекциям.«Грибы являются естественными «противостарителями», защищающими от развития опасных состояний, включая сердечные болезни и диабет второго типа. Содержание в грибах бета-глюкана наделяет их противораковыми свойствами», - завили Келлоу и Брюэр.Судя по их заключению, употребление грибов может помочь улучшить иммунитет. Грибы богаты витаминами группы В, необходимыми для поддержания здоровья нервной системы, содержат огромное количество микроэлементов. Исследование ученых Университета Пенсильвании показали, что грибы содержат необычайно высокое количество эрготионина и глутатиона - антиоксидантов, защищающих от окислительного повреждения клеток, белков и даже ДНК. Причем эти вещества в грибах не уничтожаются тепловой обработкой.Келлоу и Брюэр сообщили, что добавление в рацион питания шампиньонов и других видов грибов дважды в неделю может способствовать долголетию при условии, что человек в целом придерживается здоровых принципов существования. Самыми важными по содержанию полезных веществ являются боровики, подосиновики, подберезовики и лисички, пояснили эксперты.