Народное средство поможет справиться с депрессией

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как справиться с депрессией с помощью целебных травОт сезонной апатии и подавленного настроения помогут простые и действенные рецепты народной медицины.Зимой, особенно при сложном рабочем графике и недостатке отдыха и тем более сна, начинают одолевать апатия, подавленное или плохое настроение, депрессия и желание спрятаться от всего мира. Эксперты рекомендуют тут же начинать борьбу с таким состоянием.Прежде всего, как бы не были вы загружены к концу года на работе, постарайтесь найти время хорошенько выспаться, дайте себе легкую поблажку на работе и найдите время для прогулок, предпраздничных встреч с друзьями и так далее.«Не стоит «подсаживаться» на успокоительное и антидепрессанты, тем более, что скоро Новый год и вы наверняка выпьете хотя бы несколько бокалов шампанского, а с алкоголем такие препараты несовместимы.Лучше обратиться к признанным методам народной медицины - в борьбе за внутреннее спокойствие и свое эмоциональное состояниепоможет обычная сосновая хвоя. Найти не составит ни в одном регионе Украины, да и купить можно практически в каждой аптеке.Хвоя успокаивает, избавляет от головной боли и расслабляет. Рецепт поднятия настроения прост: измельчаем две столовые ложки, заливаем стаканом горячей воды и провариваем на медленном огне около получаса. Процеживаем, добавляем несколько ложек меда, укутываем и даем часик настояться. Пить по столовой ложке перед сном в течение двух недель.Еще один старинный рецепт для хорошего сна и бодрости с утра - в стакан молока добавляем ложечку сухой ромашки, кипятим. Снимаем с огня, когда слегка остынет, добавляем ложку меда (в горячую жидкость добавлять его строго запрещено!) и пьем ежедневно перед сном.Известным природным антидепрессантом является зверобой. Просто заваривайте его как чай и выпивайте по половине небольшой чашечке 2-3 раза в день, - эффект не заставит себя долго ждать.