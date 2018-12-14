Названо проверенное средство дезинфекции комнаты от вирусов

Как с помощью ароматов дезинфицировать комнаты своего домаЗапах лимона и эвкалипта существенно снижает концентрацию вирусов и вредоносных бактерий в квартире.Правильно подобранные эфирные масла помогут не только укрепить иммунитет и защитить от вируса гриппа, но и смягчить неприятные симптомы, если вы уже заболели.К сожалению, даже в современном мире, нередко как только кто-то из членов семьи заболел, расставляют в комнатах измельченные зубчики чеснока, «чтобы убивал вирусы», но приятным его аромат, конечно же, не назовешь.«Такие усилия приносят больше дискомфорта, чем пользы, так как пары чеснока воздействуют на окружающие вирусы недолго. Через 15 минут никакого толка от них не будет, а запах может остаться надолго, не говоря уже о том, что им пропитается одежда и мягкие игрушки. Потому чеснок лучше заменить эфирными маслами. В качестве дезинфекции комнаты можно применять аромалампу с добавлением эфирных масел лимона, а также эвкалипта, корицы, можжевельника, корицы.Противовирусным эффектом обладают эвкалипт, чайное дерево, чабрец, можжевельник, ель, корица и лимон», - говорит эксперт.Эфирные масла также являются действенным средство от насморка. Специалисты рекомендуют масло мяты и левоментол, которые быстро облегчат дыхание.