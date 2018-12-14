Как избавиться от похмелья: проверенные народные средства

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ТОП-5 удивительных способов лечения похмелья.Накануне праздничного сезона тема лучших методов лечения похмелья снова становится очень актуальной.Британские эксперты назвали 5 удивительных способов борьбы с этим явлением кроме обычного аспирина.Какие бы твёрдые обещания мы не давали себе накануне сезона новогодних праздников, сдержать их не получается, и порой мы, что называется, перебираем лишку. Чуть ли не у каждого взрослого россиянина есть свой способ борьбы с похмельем, но иногда хочется попробовать что-то другое, более действенное. Британские эксперты назвали 5 проверенных и не совсем обычных методик избавления от похмельного синдрома.1. Фруктоза. Она помогает ускорить метаболизм алкоголя, а это значит, что дополнительный бокал вина пройдёт через наш организм быстрее, и мы оперативней вернемся к норме. Для осуществления этого процесса нам требуются закуски, например, мармелад, который является отличным источником натуральный фруктозы, а также содержит ценный калий, помогающий при обезвоживании.2. Жирные продукты. Давно предполагается, что эти продукты помогают противостоять алкоголю. Но не увлекайтесь употреблением жирной пиццы и жареной картошки. Вы можете себе позволить подобные блюда только накануне похода на какую-то вечеринку с большим количеством спиртного, так как эта пища замедляет его абсорбцию. Вообще, хорошенько поесть перед употреблением алкоголя это отличная идея, потому что его не следует пить на пустой желудок.3. Имбирь. Великолепно помогает от расстройства желудка, включая рвоту и тошноту. Приготовьте имбирный чай, который можно заварить, добавив в кипящую воду кусочек свежего имбиря.4. Пот. Хорошенько пропотеть нам поможет горячая ванна или сауна, поскольку они ускоряют выведение токсинов из лимфатической системы. Но помните, что эти процедуры нужно проводить уже после вечеринки, а не вовремя нее, потому что смешивать сауну с алкоголем смертельно опасно.5. Сон. Это один из лучших способов поскорее восстановить организм. Когда мы спим, то все органы получают шанс отдохнуть и «перезарядиться». В случае похмелья печень работает очень тяжело для расщепления алкоголя, и ей тоже необходим отдых.