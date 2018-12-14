Медики рассказали, какой фрукт способен защитить от болезни Альцгеймера

Гранат содержит большое количество антиоксидантов.Гранат – один из главных зимних фруктов. Это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ.Гранат помогает предотвратить рак, поддерживает иммунитет и улучшает фертильность.Это фрукт – прекрасный источник антиоксидантов. Если вы добавите зерна и сок граната в свой рацион, то существенно снизите риск возникновения хронических заболеваний.Гранат содержит рекордное количество антиоксидантовВ гранатовом соке в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине и зеленом чае. Эти вещества предотвращают действие свободных радикалов, защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление.Гранат богат витамином ССок одного граната содержит более 40 % от ежедневной потребности в витамине С. Витамин С разрушается при пастеризации, поэтому выбирайте домашний или свежевыжатый гранатовый сок, чтобы получить максимум питательных веществ.Гранат полезен для профилактики ракаНедавнее исследование показало, что употребление граната может остановить развитие тяжелых заболеваний, в том числе рака молочной железы и простаты. Эти виды рака возникают на фоне доминирования эстрогена, а гранат содержит эллаговую кислоту, которая подавляет ароматазу – фермент, преобразующий андрогены в эстрогены.Гранат защищает от болезни АльцгеймераСчитается, что благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранат задерживает развитие болезни Альцгеймера и защищает память.Гранат улучшает пищеварениеГранатовый сок помогает уменьшить воспаление в кишечнике и улучшить пищеварение. Это полезно для людей с болезнью Крона, язвенным колитом и другими воспалительными заболеваниями кишечника.Гранат помогает при артритеФлавоноиды помогают блокировать воспаление, которое способствует остеоартриту и разрушению хрящей. Поэтому гранат рекомендуют употреблять при остеопорозе, ревматоидном артрите и воспалении суставов.Гранат полезен при болезни сердцаГранатовый сок защищает сердце и артерии. Он улучшает кровоток, увеличивает эластичность сосудов и препятствует накоплению холестерина в артериях.Гранат защищает от вирусовБлагодаря высокому содержанию витаминов С и E гранатовый сок помогает бороться с инфекциями. Также было доказано, что гранаты обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме этого, гранатовый сок является хорошим источником фолиевой кислоты, калия и витамина К.Гранат улучшает памятьСогласно недавнему исследованию, ежедневное употребление всего 225 мл гранатового сока улучшает концентрацию и память.Гранат позитивно влияет на фертильностьОкислительный стресс вызывает дисфункцию сперматозоидов и снижает фертильность у женщин. Высокая концентрация антиоксидантов в гранате делают его эффективным средством для улучшения фертильности.Ученые также заявили, что гранат помогает уменьшить окислительный стресс в плаценте. Кроме этого, фрукт повышает уровень тестостерона, одного из основных гормонов, вызывающих половое влечение.Гранат повышает выносливостьГранат может стать новым стимулятором спортивных результатов. Он снимает боль в мышцах и помогает быстрее восстановить силы. Благодаря витамину В6, этот фрукт способен быстро регенерировать микроразрывы, которые появляются на мускулах во время тренировки.