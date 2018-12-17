7 продуктов, которые помогут сделать мышцы более рельефными
Конечно, можно употреблять специальные спортивные пищевые добавки, дополняющие эффект от упражнений.
Однако, всегда лучше выбирать органические ингредиенты, питательные вещества которых полезны для здоровья мышц.
Учитывая, что многие стремятся укрепить и накачать мышцы, мы составили список из 7 отличных продуктов, которые содержат белки, жирные кислоты и еще ряд ключевых веществ для укрепления мышечной массы.
1. Шпинат
Этот восхитительный зеленый овощ — желанный гость для любой диеты; он содержит мало калорий, в нем практически нет жира, зато он наполнен антиоксидантами и незаменимыми аминокислотами, которые помогают укрепить мышцы.
Шпинат рекомендуют для диет, направленных на снижение веса, поскольку он продлевает ощущение сытости и улучшает метаболизм.
Минералы, которые он содержит, предотвращают ослабление мышц, удерживая уровень электролитов в равновесии.
Он имеет высокую энергетическую ценность, что повышает выносливость во время занятий спортом.
2. Сухофрукты и орехи
Грецкие орехи, миндаль, как и любые другие орехи, способствуют увеличению мышечной массы благодаря высокому содержанию полезных жиров и аминокислот.
Каждая порция в 100 граммов содержит до 20 граммов белка с высокой биологической ценностью, который легче усваивается.
Орехи являются важным источником омега-3 жирных кислот и антиоксидантных соединений, которые помогают поддерживать здоровье мышц.
Высокое содержание клетчатки способствует оптимальному процессу пищеварения и уменьшает пищевое беспокойство, помогая избежать лишних «перекусов».
3. Чечевица
Чечевица является одним из самых популярных сортов бобовых из-за своей огромной питательной ценности. В ней мало калорий, много клетчатки и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью.
Что касается мышц, минералы, содержащиеся в чечевице, помогают предотвратить повреждение мышц и обезвоживание.
Она также содержит аминокислоты, которые помогают формировать и укреплять мышечную массу.
Сложные углеводы помогают поддерживать хороший уровень энергии, повышая выносливость во время физических упражнений.
4. Куриная грудка
Куриная грудка является основным видом постного мяса, которое можно потреблять регулярно, чтобы дополнить диету и накачать мышцы.
Эта часть курицы практически не содержит жира и дает до 22 граммов белка на 100-граммовую порцию.
Оптимальное усвоение белков является ключом к поддержанию мышечной массы.
5. Жирная рыба
Жирные сорта рыбы, такие как лосось или тунец, являются идеальными продуктами для любой сбалансированной диеты, которая направлена на снижение веса и улучшение фигуры.
В них довольно мало калорий, зато они содержат значительное количество аминокислот, витаминов и минералов, которые укрепляют мышцы.
Каждая порция 100 г содержит до 21,5 г белка, в зависимости от типа выбранной рыбы.
В рыбе содержатся также омега-3 жирные кислоты, которые улучшают кровообращение и помогают поддерживать здоровые мышцы.
Если употреблять рыбу, по крайней мере 2 раза в неделю, то это снимет пищевое беспокойство и укрепит сердечно-сосудистую систему.
6. Яйца
Умеренное потребление яиц имеет много преимуществ для набора мышечной массы. Хотя долгое время считалось, что яйца могут негативно сказываться на здоровье, на сегодня доказано, что питательные вещества, которые в них содержатся, необходимы для здорового питания.
Яйца являются источником витаминов, минералов и жирных кислот, которые помогают предотвратить упадок сил в течение дня.
Они содержат легко усваиваемые белков, которые способствуют укреплению мышечной массы.
Они помогут улучшить спортивные результаты и предотвращают усталость, возникающую во время тренировок.
Кроме того, это очень питательная пища, которая поможет долго не испытывать чувства голода, и, соответственно, не переедать.
7. Рис
Рис относится к группе продуктов, содержащих сложные углеводы. Эти питательные вещества запасаются в организме и, впоследствии, используются в формировании мышечной массы.
Углеводы служат источником «топлива» для клеток, поддерживая уровень энергии во время физических упражнений.
Лучше выбирать бурый рис, поскольку в нем больше пищевой клетчатки и других питательные веществ, которые приносят пользу организму.
Все еще не добавили эти продукты в свой рацион? Если вы хотите иметь развитую мускулатуру, то обязательно сделайте это!
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