Продукты, которые трудно переварить

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На всем пути своего следования от ротовой полости до тонкого кишечника пища перетирается, размягчается и распадается на простые, легко и с благодарностью принимаемые нашим организмом компоненты. Если хотите, это такой кипящий котел с ферментами. Однако не стоит загружать в него все, что подвернется под руку — ведь мы не заливаем в бензобак дорогой иномарки дешевый бензин.Вот простая, на первый взгляд, аналогия, но она оказывается бессильной в борьбе с нашей неразборчивостью в питании. Употребить комплексный обед из гамбургера, жареной картошки и молочного коктейля в разы веселее, чем соблюдать какой-то там баланс углеводов, жиров, белков, воды, солей, витаминов, задумываться о сочетаемости продуктов и т.д. и т.п.Позднее вы расплатитесь за это изжогой, тяжестью в желудке, тошнотой, газообразованием. Если вы хотите скорректировать свой рацион и избавиться от этих неудобств, то изучите список из десяти продуктов и выявите тот, что устраивает желудочные диверсии.Жареные блюдаЕсли и без того жирные продукты дополнительно поджарить на не менее жирном растительном масле, то не стоит ждать, что пищеварительная система справится с таким количеством работы сию минуту — тот же самый шашлык мы можем носить в себе трое суток, и организм теряет довольно много энергии на то, чтобы его усвоить.ШоколадКофеин и жиры делают все, чтобы шоколад был табу для людей с проблемами гастроэнтерологического характера. Но если уж и говорить о компромиссах, то предпочтите молочному шоколаду темный.Напитки из цитрусовыхАпельсиновый или грейпфрутовый сок, помимо витамина С, несут с собой и неприятные ощущения — все-таки кислотность цитрусовых соков достаточно высока.Овощи из семейства крестоцветныхПрежде мы говорили о брокколи, цветной капусте и прочей подобной зелени исключительно с точки зрения пользы, но между всеми важными для здоровья человека компонентами затесалась рафиноза — углевод, способный навести шум и беспорядки в вашем желудке.Сырой лукЗеленый и репчатый лук в сыром виде — продукт неоднозначный. Пока на одной чаше весов — антибактериальные свойства, укрепление иммунитета и калий, полезный для сердца и сосудов, на другой — раздражающая желудочно-кишечный тракт кислота и газообразование. Категория людей с пищеварительными недугами, понятное дело, переживает негативные стороны лука чувствительнее остальных.ФасольПомимо пищевых волокон и белка, фасоль включает в себя такой вид углеводов, как олигосахариды, которые усваиваются с большим трудом и продуцируют кишечные газы в толстой кишке. Согласно исследованиям, чтобы снизить риски возникновения симптомов метеоризма, фасоль надо предварительно замочить.Острые блюдаОднажды полюбив, разлюбить азиатскую или мексиканскую кухню в ее самых жарких проявлениях уже невозможно. Но если у вас очевидные проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше вам умерить свой энтузиазм — раздражая стенки пищевода, содержащие красный перец и чеснок блюда дарят вам изжогу, сводящую к нулю все удовольствие от еды.ЖвачкаВ этом пункте сначала хочется развенчать популярный с малых лет миф о том, что проглоченная жвачка остается с вами навсегда: бутиловая резина, служащая жвачке основой, пусть и не расщепляется, но беспрепятственно выходит естественным путем, а чтобы создать ощутимые проблемы, таких проглоченных резинок должно быть не одна и не две. В штатном же режиме жвачка приводит к вспучиванию живота из-за сахарозаменителя сорбита и из-за самого процесса — жуя, мы проталкиваем в себя слишком много воздуха.МороженоеБудучи одновременно и жирным, и содержащим молочные продукты, мороженое приводит к спазмам, вздутию живота и несварению. Соблюдать особую аккуратность нужно тем, кто не переносит лактозу на биологическом уровне.Картофельное пюреВ большинстве своем рецепты пюре включают в себя молоко или сливки, что возвращает нас к моменту, уже затронутом в пункте о мороженом. Рассматривая же картофель сам по себе, вспомним, что это один из топовых продуктов по уровню содержания крахмала, углевода непростого и просто так не поддающегося.