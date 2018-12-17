Все время хочется есть: 7 причин

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Голод — обычное и нормальное состояние организма. Но если вы испытываете его слишком часто и через небольшой промежуток после приема пищи, это повод задуматься. У чувства голода могут быть не только физиологические, но и психологические причины.Иногда за чувством голода могут скрываться эмоции, особенности гормонального фона или несбалансированное питание. Давайте разберемся в наиболее частых причинах голода.1. ВЫ ЕДИТЕ МНОГО СЛАДКОГО И БЫСТРЫХ УГЛЕВОДОВШоколадный батончик, кекс, печенье — самые простые способы утолить голод. Вот только надолго такой «заправки» не хватит. Сахар и быстрые углеводы стремительно поднимают уровень глюкозы в крови, дают энергию на короткий период, но так же быстро сгорают. Показатели сахара падают, и вы снова испытываете голод, который, скорее всего, утолите очередным десертом.Решение: переключитесь на сбалансированные блюда, богатые жирами, белками и сложными углеводами. Старайтесь начинать день с сытного завтрака, тогда вам до обеда не захочется есть. В качестве перекуса выбирайте орехи, семечки, богатые клетчаткой овощи, йогурт, сыр, авокадо. Не бойтесь жирных продуктов, они дают долгое чувство сытости.2. ВЫ ПОЗДНО ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬВо время сна вырабатываются гормоны лептин и грелин, контролирующие чувства сытости и голода. Так, лептин посылает в мозг сигнал о насыщении. Грелин, наоборот, информирует о чувстве голода. Если вы спите недостаточно, уровень лептина снижается и вы не чувствуете, что наелись привычным количеством еды. В ответ синтез грелина усиливается. В итоге вы съедаете больше, и все равно очень скоро начинаете испытывать голод. Чем больше недосып, тем сильнее аппетит.Решение: ложиться в кровать не позже 23:00 и спать не меньше 7-8 часов. Уберите все, что мешает нормальному отдыху. Повесьте на окна плотные шторы или жалюзи. Выключайте все гаджеты за час до сна.3. ВЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТЕ КОФЕ И АЛКОГОЛЕМКофеин и спиртное стимулируют аппетит, заставляя съедать больше нужного. Алкоголь к тому же расслабляет и притупляет чувство контроля. После пары бокалов вы забываете, что не едите после 20:00, а тем более пиццу и чипсы.Решение: если хотите есть меньше, пейте кофе только утром и будьте осторожнее с алкоголем. К слову, стимулируют чувство голода и квашеная капуста, соленые и маринованные овощи, смородина, киви, клубника, лимоны.4. ВЫ ХОТИТЕ ПИТЬЧувство голода часто путают с жаждой. Многие из нас привыкли заменять воду жидкой пищей, из-за этого в гипоталамусе происходит путаница между центрами жажды и голода. Желание есть может быть сигналом об обезвоживании организма.Решение: начинайте день с пары стаканов теплой воды, заведите бутылку для жидкости и не расставайтесь с ней в течение дня. Перед каждый приемом пищи тоже полезно выпивать стакан воды.5. У ВАС СТРЕССГормоны стресса (адреналин и кортизол) сигнализируют мозгу, что вы в опасности, а значит, вам необходима энергия для спасения. Результат — удвоенный аппетит.Решение: найдите способ взять эмоции под контроль. Рецептов множество — от йоги и медитации до консультации специалиста. Еда точно не спасет вас от стресса.6. ВЫ ЗАЕДАЕТЕ ЭМОЦИИИногда голод мы путаем с самыми разными чувствами: скукой, грустью, усталостью, тревогой. Нам кажется, что бургер или мороженое помогут заглушить их, но это не так.Решение: разберитесь в себе и замените еду приятными эмоциями. Грустно? Позвоните близкому человеку или посмотрите комедию. Устали? Примите ванну и расслабьтесь.7. ВЫ ОТВЛЕКАЕТЕСЬКогда вы обедаете перед компьютером, телевизором или погрузившись в изучение ленты социальных сетей, то даже не замечаете, как съедаете всю порцию. Мозг получает неправильную информацию об объеме пищи и насыщении, и очень скоро вы снова задумываетесь о еде. Это доказано многочисленными исследованиями. Например, в рамках одного эксперимента половина участников за обедом играла в компьютерные игры. В итоге после еды они были менее сытыми, чем те, кто не отвлекался на игры. Но главное — они употребили на 48% больше пищи позже в тот же день.Решение: концентрируйтесь на приеме пищи, получайте от еды удовольствие и ешьте медленно. Пережевывайте каждый кусочек от 15 до 30 раз. Так вы насытитесь меньшим количеством еды.