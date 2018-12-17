Оптимизм признали средством от проблем с сердцем

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В эксперименте участвовали почти пять тысяч человек.Американские исследователи опубликовали в журнале BMJ Open полученные ими данные, которые свидетельствуют о том, что между психологическим состоянием и состоянием сердца человека имеется вполне четкая зависимость.Исследователи осуществили эксперимент с участием 4 900 человек, в ходе которого такая зависимость проявилась. Это важно, поскольку к настоящему времени так и не нашлось четких данных о том, что эмоциональный тонус человека коррелирует с состоянием сердца.В частности, ученые заявили: меньше остальных подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний оптимистичные люди.«Оптимистичные люди значительно реже жалуются на сердце. Те, кто часто пребывает в хорошем настроении, имеют более здоровую сердечную мышцу», - приводится их заключение в журнале.Издание отмечает, что исследователями были учтены такие факторы влияния на состояние сердца как индекс массы тела, уровень физической активности, показатели сахара в крови и кровяного давления. Но даже с их учетом подтвердилось то, что люди, которые не имеют склонности хандрить, отличаются гораздо более крепким здоровьем сердца.