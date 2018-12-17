Ученые выявили негативное влияние смартфонов на кожу человека

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Выяснилось, что гаджеты ускоряют старение кожи.Ученые, представляющие Британскую Ассоциацию дерматологов, высказались о том, что синий свет от смартфонов и других мобильных устройств может негативно влиять на состояние кожи, провоцируя ее ускоренное старение.Эксперты поделились данными статистики, согласно которым 79% людей используют смартфоны для посещения Сети перед сном, а сразу же после пробуждения утром за смартфоны с этой же целью берутся 28% человек. Ученые утверждают, что подобные привычки могут оказывать очень серьезное влияние на здоровье и внешний вид кожи.Дерматологи констатируют, что синий свет, излучаемый смартфонами и другими гаджетами, способствует «световому загрязнению» кожи, которое провоцирует появление симптомов ее старения.«Синий свет проникает глубже в кожу по сравнению с УФ-светом. Если вы любитель интернета, то не удивляйтесь появлению на коже темных пятен. Последние исследования показывают, что, вероятнее всего, телефоны способствуют появлению морщин, дряблости и гиперпигментации», - сообщили дерматологи.По их словам, у любителей поговорить по мобильнику могут появиться темные участки кожи – с той стороны лица, которая соприкасается с поверхностью экрана. Если это произошло, значит, дерма уже подверглась воздействию синего света.Эксперты отметили, что пигментные клетки кожи питаются от подобного светового загрязнения, их распространение активизируется, что в свою очередь ускоряет старение кожи в целом.