Медики назвали овощ, увеличивающий продолжительность жизни

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В перце чили содержится вещество капсацин.Ученые из Китая выяснили, что употребление перца чили способствует долголетию. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования.Китайские ученые проводили исследования на протяжении семи лет. В них приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Наблюдения показали, что у людей, которые регулярно употребляли острую пищу по сравнению с теми, кто острые блюда не ел, риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний был значительно ниже.Исследователи установили, что в перце чили содержится вещество капсацин, обладающее мощными противовоспалительными свойствами.Ранее сообщалось, что ученые из Израиля утверждают, что резкое пробуждение после ночного сна нивелирует пользу здорового отдыха. Причем внезапное прерывание сна дает такие же последствия, как и отдых в течение всего 3-4 часов.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 60 добровольцев. Все они никогда раньше не имели проблемы со сном. Участники находились в привычной домашней обстановке. К их запястьям были прикреплены специальные датчики, которые определяли количество часов сна.